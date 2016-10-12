Батарейка сожгла $20 млрд

Смартфон Galaxy Note 7 прекращает существование: Samsung заявил, что больше не будет ни продавать, ни обменивать, ни производить его.

Продажи Galaxy Note 7 в России не начинались. Для обмена Samsung Galaxy Note 7, полученных по предзаказу или приобретенных за пределами России, компания просит обратиться на горячую линию, говорит ее представитель. Samsung предлагает замену Galaxy Note 7 на смартфоны Galaxy S7 или S7 edge с компенсацией разницы в стоимости устройств и скидкой 3000 руб. для любых покупок во всех фирменных магазинах компании в России, отмечает он. Также пользователь может по запросу получить возврат уплаченной денежной суммы в полном объеме, добавляет представитель производителя.

Вчера к окончанию торгов на Сеульской фондовой бирже акции Samsung подешевели на 8,04% – максимальное дневное падение за последние пять лет. Капитализация компании сократилась на $20 млрд и составила $193 млрд. По данным Bloomberg, так в течение дня акции Samsung не падали с осени 2011 г.

Перед отзывом смартфонов Strategy Analytics подсчитала, что Samsung продаст 15 млн Note 7, – теперь эксперты полагают, что Samsung при годовом доходе около $180 млрд может потерять более $10 млрд от непредвиденных неприятностей, ссылается на них The New York Times. «Мы считаем, что эта ситуация уничтожила миллиарды долларов стоимости бренда Samsung», – приводит газета слова аналитика Needham & Company Лауры Мартин.

Проблемы с Galaxy Note 7 могут переключить внимание части покупателей Android-устройств на iOS, цитирует MarketWatch аналитика S&P Анджело Зино. По его прогнозу, это может повысить долю Apple на мировом рынке смартфонов примерно на 1% и улучшить результаты продаж в III квартале 2016 г. на 14–15 млн iPhone.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали 19 августа 2016 г. в Южной Корее. В сентябре компания отозвала по всему миру 2,5 млн смартфонов – у них очень грелась, а иногда и загоралась батарея. Сначала Samsung сообщал, что проблемы связаны с одним из поставщиков батареек, клиенты вернули более половины Note 7, а из тех, кто пожелал поменять смартфон, 90% предпочли новую модель. Но и замененные Note 7, которые должны были быть полностью безопасны, стали загораться (агентство «Ренхап» сообщает о нескольких случаях в США и на Тайване). Один инцидент привел к эвакуации пассажиров с борта самолета Southwest Airlines в США, в другой ситуации пострадала девочка, которая обменяла смартфон на «безопасный». The Verge отмечает, что с «новыми» смартфонами только на прошлой неделе в США было зафиксировано пять случаев возгорания.

В США Galaxy Note 7 перестали продавать компании Verizon, T-Mobile и AT&T.

Батареи для Samsung Galaxy Note 7 выпускала «дочка» Samsung – SDI, а также «дочка» японской TDK – Amperex Technology (ATL), сообщает Financial Times (FT). По мнению аналитиков, на которых ссылается газета, до 35% батарей во взрывоопасном смартфоне было японского производства. Большинство воспламенившихся смартфонов было оснащено батареями SDI, и в качестве временной меры Samsung попросил ATL поставить ему батареи для замены. Но в понедельник стало известно, что взрываются уже и замененные телефоны с батареями ATL.

Что, по мнению аналитиков FT, заставило Samsung признать, что дело не в батареях.

Чтобы производитель смартфонов прекратил производство и отозвал аппараты у пользователей – такого до сих пор никогда не было: Samsung создает прецедент, констатирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Бывало, что модели с бракованными дисплеями и радиомодулями выпускали Nokia и Ericsson, вспоминает он, но они телефоны чинили, а не отзывали, а главное – дефекты не угрожали жизни и здоровью.

По данным Gartner, во II квартале 2016 г. Samsung занимал 1-е место на мировом рынке смартфонов: его доля составила 22,3% (+0,5 процентного пункта год к году). По данным компании – партнера нескольких российских ритейлеров, в августе 2016 г. Samsung занимал 24,2% российского рынка смартфонов. Эти данные подтверждаются и расчетами компании – партнера нескольких производителей. В июне 2015 г. «Евросеть», розничные сети ее акционеров «Вымпелкома» и «Мегафона», а также «Связной» перестали торговать электроникой Samsung. Президент «Евросети» Александр Малис объяснял: у Samsung стало слишком много брака, а человек, близкий к корейскому производителю, связывал происходившее с желанием ритейлеров, вступивших в ценовую войну с МТС, добиться от Samsung более выгодных условий. За два месяца до этого МТС расторгла контракт со «Связным» (ритейлер перешел от Максима Ноготкова к брату Александра Малиса Олегу) и снизила цены почти до себестоимости. МТС рассчитывала привлечь в свои салоны больше покупателей и стимулировать их активнее подключаться к мобильному интернету. В итоге она и стала самым крупным розничным продавцом Samsung.

Бойкот ритейлеров практически не повлиял на позиции Samsung в России. По оценке, которую приводил менеджер одного из производителей электроники и подтверждали сотрудники розничных сетей, в первой половине 2016 г. на Samsung пришелся 21% всех проданных в России смартфонов – всего на 0,6 п. п. меньше, чем годом ранее.

Note 7 не появится на российском рынке, но это не повлияет на долю Samsung в России, считает Муртазин. Сейчас ритейлеры фиксируют аномальный рост спроса на флагманы Samsung – Galaxy S7 и S7 edge: они скорее всего и компенсируют «пробел» в модельном ряду производителя, прогнозирует он.

«М.видео» не ожидает существенного влияния отмены старта Galaxy Note 7 на новогодние продажи, говорит его представитель Валерия Андреева: у Samsung есть несколько широкоэкранных смартфонов, которые могут стать альтернативой отозванному аппарату.

Представитель МТС отказался от комментариев.