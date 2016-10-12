ОПЕК России не навредит

Двенадцатого октября в Стамбуле участники ОПЕК и не входящие в картель страны обсудят возможное замораживание или даже ограничение добычи нефти. ОПЕК планирует сократить добычу на 240 000–700 000 барр. в сутки до 32,5–33 млн барр. в сутки, объявил картель 28 сентября. Окончательное решение отложено до 30 ноября. ОПЕК может договориться о сокращении добычи и раньше, заявил 10 октября генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Россия готова заморозить добычу, но не ограничивать ее, заявил министр энергетики Александр Новак.

По данным ЦДУ ТЭК, за девять месяцев этого года добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 2% до 406,7 млн т, среднесуточная добыча достигла 11,1 млн барр. По итогам 2016 г. добыча в России вырастет на 10 млн т до 544 млн т, а в 2017 г. может увеличиться до 565 млн т, оценивала Vygon Consulting.

Теоретически Россия может заморозить добычу на текущем уровне, снизив объемы бурения на действующих месторождениях и отложив запуск новых (либо скорректировав график их вывода на полку), говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Для зрелых месторождений особую важность представляет технологический аспект: схемы разработки участков должны корректироваться с учетом сохранения коэффициента извлечения нефти на целевом уровне. Отсрочка ввода новых проектов приведет к ухудшению их экономики в том числе за счет эффекта «временной стоимости денег», но этот фактор может быть компенсирован ростом цен на нефть, говорит эксперт. Поэтому ключевой вопрос – оценка влияния замораживания добычи на котировки сырья, заключает он. Россия может пойти на замораживание, но практического смысла в этом нет: Россия никогда не была регулятором рынка, кроме того, цены на нефть уже отыграли возможные договоренности, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров.

Но даже фиксация добычи нефти на текущем уровне не позволит избежать роста экспорта нефти и нефтепродуктов. Россия и так агрессивно наращивает поставки на внешний рынок. В 2015 г. экспорт нефти вырос на 10%, в первом полугодии этого года – почти на 5%.

Экспорт будет расти из-за ухудшения налоговых условий для переработки, считает Борисов. Хотя это вопрос открытый: чем выше цена на нефть, тем больше маржа у НПЗ, оговаривается он. При ценах на нефть в $30–50 за баррель переработка в России в 2017 г. составит 255–266 млн т, оценивает аналитик Vygon Consulting Антон Рубцов. При цене барреля нефти в $40 в 2016 г. и $50 в 2017 г. экспорт российской нефти вырастет на 7% до 260,3 млн т в 2016 г. и еще на 6% до 275,7 млн т в 2017 г., оценивала Vygon Consulting. На цену нефти такой рост экспорта влияния не окажет: он будет компенсирован снижением экспорта нефтепродуктов, эти два показателя нужно рассматривать в балансе, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Но из-за ухудшения экономики и падения внутреннего спроса будет расти и экспорт бензина: в 2015 г. потребление бензина упало впервые (см. график), указывали аналитики Vygon Consulting. В этом году потребление бензина также упадет, но меньше, чем на 1%, а в 2017 г. будет стабильным, оценивает Михаил Туркалов из агентства «Аналитика товарных рынков». Эта тенденция характерна для всех светлых нефтепродуктов: в целом в 2017 г. их производство вырастет на 3,5% до 179 млн т относительно 2015 г., а потребление сократится на 7,7% до 84 млн т, так что экспорт вырастет на 16% до 95 млн т, оценивала Vygon Consulting.