$5 млрд за «Башнефть» слишком дорого для «Лукойла»

«Лукойл» отказался от покупки «Башнефти», посчитав эту сделку дорогой, заявил вице-президент и акционер компании Леонид Федун. «Дорого. Мы делали предварительную заявку. У нас есть понимание справедливой цены. Для нашей компании это дорого. Для «Роснефти», у которой вся прибыль будет забираться государством, безразлично, какие цены платить», – добавил он. Федун не стал называть цену, за которую «Лукойл» был готов участвовать в покупке госпакета «Башнефти». Интерфакс

ГСС и Interjet хотят производить запчасти в Мексике

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, производитель российского самолета Sukhoi SuperJet 100) обсуждают с мексиканской авиакомпанией Interjet варианты сотрудничества в области послепродажного обслуживания и возможного производства запасных частей для SSJ100, сообщил замминистра промышленности и торговли Андрей Богинский. Организация производства запчастей в Мексике поможет сократить срок их доставки для мексиканской Interjet, добавил он. ТАСС

Калужский Citroen C4 станет наполовину российским

Автозавод ООО «ПСМА рус» (Калуга, СП PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) в 2017 г. увеличит локализацию модели Citroen C4 седан до 50%, говорится в пресс-релизе компании по случаю начала серийного производства нового поколения этой машины. Сейчас она локализована на 35%. Citroen C4 седан будет экспортироваться в Белоруссию, Молдавию и на другие рынки, о которых будет объявлено позднее. Интерфакс

«Росатом» за 2016 г. заработает 805 млрд руб.

Выручка «Росатома» по итогам года составит 805 млрд руб., гособоронзаказ будет выполнен на 100%, заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев. По электроэнергии «на 10 октября мы достигли 145,2 млрд руб. и <...> надеемся превысить цифру в 200 млрд», заявил Лихачев, иностранные заказы вырастут до $137 млрд. Интерфакс

Глава Saudi Aramco считает пакет в 5% слишком большим для рынка

Пакет акций в 5% крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco может быть слишком большим для рынка, предположил ее гендиректор Амин Нассер: «Принц сказал, что будет размещено до 5%. Но когда вы говорите о 5% Saudi Aramco, это очень много». Нассер выразил надежду, что в 2018 г. компания будет готова к размещению акций. Интерфакс