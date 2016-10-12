Проблемы роста

В Великобритании появилась целая когорта быстро развивающихся стартапов. Но масштабировать свой бизнес без поддержки со стороны они не могут

В Великобритании появилась целая когорта быстро развивающихся стартапов. Но масштабировать свой бизнес без поддержки со стороны они не могут

Девять лет назад Рана Харви открыла интернет-магазин манекенов в качестве приработка, чтобы получать прибавку к своей зарплате аптекаря. С тех пор ее проект Dazzling Dummies вырос в группу онлайн-магазинов для корпоративных клиентов и получил название Monster Group.

В 2011 г. ее компанию признали бизнесом с достаточным потенциалом роста для того, чтобы участвовать в программе «10 000 малых предприятий» (10 000 Small Businesses) Goldman Sachs, которая помогает расширяться небольшим компаниям. Когда Харви начала участвовать в программе, оборот ее компании застрял на показателе 1 млн фунтов в год. «Я управляла бизнесом, как лабораторией. Для проверки каждого заказа у нас был список из 20 пунктов. Точность была фантастическая, но обработка одного заказа занимала полчаса», – вспоминает она. Прорыв произошел после того, как Харви автоматизировала часть процессов и расширила ассортимент продукции, начав продавать оборудование для общественного питания и офисную мебель.

Как и Харви, основатели многих стартапов не ожидали, что их бизнес достигнет таких масштабов. Через четыре года после начала участия Харви в программе Goldman Sachs оборот ее компании достиг 6 млн фунтов в год. Она нанимает дополнительный персонал и недавно открыла распределительный центр площадью 90 000 кв. футов (более 8300 кв. м).

Самые успешные На быстро растущие компании приходится менее 1% из 5 млн зарегистрированных в стране компаний, но они создают почти пятую часть всех рабочих мест в частном секторе, свидетельствуют данные Enterprise Research Centre – команды исследователей из бизнес-школ университетов Уорвика и Астона.

Многие британские стартапы устойчиво растут, но масштабировать бизнес им сложно, отмечает Ричард Хегги, руководитель программы Barclays, помогающей быстро растущим компаниям. «Нужен комплекс решений, например увеличение количества венчурных фондов, достаточных для финансирования масштабных компаний. Неплохо бы развивать взаимодействие между успешными стартапами, чтобы они могли делиться друг с другом опытом и деловыми связями, создавая экосистему совместного роста», – говорит Хегги.

Потенциальные преимущества, которые быстро растущие компании могут принести экономике, привели к появлению отдельного сектора – государственных и частных программ содействия малому бизнесу со значительным потенциалом роста. Такие программы запускают банки, аудиторские и консалтинговые компании в расчете на тех, кто в будущем может стать их клиентом и чья деятельность, в принципе, будет способствовать экономическому росту.

Дэниел Айзенберг, профессор предпринимательства в Babson College, считает, что власти нередко ошибаются, сосредоточиваясь на твердых стимулах – налоговых льготах, прямых выплатах или субсидировании ставок по кредитам. По его мнению, для стимулирования роста более эффективны мягкие меры: изменение деловой культуры или понимание того, как происходит расширение бизнеса. Он уверен, что уже существующая компания с годовым оборотом в 1 млн фунтов вполне может за несколько лет выйти на выручку в 2 млн фунтов. А заново созданный стартап с меньшей вероятностью выйдет за этот же срок на оборот в 1 млн фунтов. Однако почти все структуры, созданные для предпринимателей, да и само государство стремятся создавать еще больше новых стартапов.

Перевела Надежда Беличенко