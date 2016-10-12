Цифры. Тенденции. События

Безработица в Москве будет снижаться

Численность занятых в экономике Москвы возрастет с 7,02 млн человек в 2017 г. до 7,08 млн человек в 2019 г., говорится в прогнозе социально-экономического развития столицы на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг. Власти прогнозируют, что безработица снизится, а колебания спроса и предложения на рынке труда будут сглаживаться притоком или оттоком рабочей силы из регионов России и зарубежных стран. Интерфакс

Угольщики Приморья продолжают голодовку

Число голодающих работников Лучегорского угольного разреза в Приморье увеличилось до 50 человек, рассказала представитель профсоюза угольного предприятия Светлана Параскун. Конфликт работников с руководством предприятия тянется уже год. Они протестуют против снижения зарплаты и сокращений персонала на двух главных предприятиях поселка. По словам Параскун, голодающие не отказываются от выполнения работ и собираются выходить на смену, проходя каждый раз медицинское освидетельствование. Интерфакс

Крымские медики попались на завышении зарплат

Следователи возбудили уголовное дело по факту завышения зарплат администрации медучреждения в республиканской клинической больнице им. Семашко в Симферополе, сообщили в прокуратуре Крыма. Члены центральной комиссии, начисляющей дополнительные стимулирующие выплаты, сами себе выплачивали большие премии. За неполные полгода было незаконно выплачено 17,7 млн руб. В отдельные месяцы главный бухгалтер больницы назначал себе зарплату в полмиллиона рублей, а представителям администрации выплачивал от 350 000 до 800 000 руб. Интерфакс