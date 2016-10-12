Право ругать начальство

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу тольяттинского участкового Алексея Мумолина, уволенного в 2010 г. за критику системы. Российским властям предстоит ответить на два вопроса: было ли нарушено право Мумолина на свободу слова и до какой степени государство вправе устанавливать ограничения, связанные с должностными обязанностями полицейского?

Вдохновленный примером выступившего с видеообращением к президенту майора МВД Алексея Дымовского, Мумолин в 2009 г. опубликовал в интернете видеоролик схожего содержания – о действующей в органах внутренних дел «палочной» системе, когда от участковых требуют обеспечить по 15 административных и три уголовных дела в месяц. В результате Мумолину было объявлено о неполном служебном соответствии. Когда он пожаловался на это газете «Тольяттинское обозрение», то получил строгий выговор. Тогда Мумолин провел одиночный пикет, после которого его уволили из органов. Суды общей юрисдикции подтвердили правоту милицейского начальства: закон «О милиции» (как и нынешний «О полиции») запрещает служащему публичные высказывания о деятельности госорганов и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности. Но Конституционный суд поддержал Мумолина, признав за полицейскими и чиновниками право публично выражать свое мнение, «если оно соответствует общественным интересам, а мотивом выступления не является обида или достижение личных целей». Впрочем, по мнению Конституционного суда, речь шла о неправильном толковании правовых норм чиновниками и судами – оспоренные положения законов о госслужбе и милиции суд признал соответствующими Конституции.

Несмотря на это, жалоба Мумолина по-прежнему актуальна, считает адвокат Ильнур Шарапов, представляющий бывшего полицейского в ЕСПЧ. Дисциплинарные взыскания с него не сняли, на службе не восстановили – фактически решение Конституционного суда проигнорировали, заключает адвокат. Насколько известно, это первая жалоба в ЕСПЧ на запрет критики от российского полицейского, говорит Шарапов, но ранее суд сформулировал позицию по обращению бывшей судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной, уволенной за критику судебной системы. Право на выражение собственного мнения важнее сохранения авторитета судебной власти, указал тогда Страсбург.

Представитель ГУ МВД по Самарской области от комментариев воздержался. По мнению одного из сотрудников полиции, служившего тогда с Мумолиным, «он вел себя в той ситуации неправильно» и был уволен в соответствии с законодательством, хотя и заявлял о реальных проблемах.