Статья опубликована в № 4180 от 12.10.2016 под заголовком: Слова

Светлана Орлова

«Я немцам сказала на «Петербургском диалоге»: вы не понимаете нашей натуры. Чем хуже вы нам делаете, тем сильнее мы становимся. Такой мы народ».

Губернатор Владимирской области призвала западные страны «подержать санкции подольше», поскольку благодаря контрсанкциям «село просто поперло». (RNS)

Джон Керри

«Мы сможем ответить и ответим [на кибератаки, приписываемые России] теми способами, которые выберем, и в то время, которое выберем».

По словам госсекретаря США, американская администрация уверена в обоснованности выдвинутых спецслужбами обвинений против России. (ТАСС)

Виктор Познихир

«США надеются получить возможность безнаказанного <...> ракетно-ядерного удара в любом регионе мира, не исключая Россию и Китай».

По мнению генерала из российского Генштаба, ПРО США снижает потенциал российских и обнуляет – китайских стратегических ядерных сил. («Интерфакс»)