Пошлина устояла

Исключить идею о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли из проекта Основных направлений налоговой политики (ОННП) Минфину поручено по итогам бюджетной комиссии в пятницу. Об этом говорится в протоколе комиссии, с которым ознакомились «Ведомости». Его достоверность подтвердили два чиновника.

Налоговый маневр – повышение НДПИ, снижение пошлин и акцизов – запущен с 2015 г. Реформа должна была завершиться в 2017 г., когда пошлины опустились бы до 30%. Но Минфин предложил не останавливаться и обнулить пошлину уже в 2018 г. Пошлины выполняют не свойственные им функции по изъятию нефтяной ренты и поддержке НПЗ (чем выше пошлина, тем ниже внутренняя цена нефти), говорится в ОННП. Таможенную субсидию НПЗ чиновник Минфина оценивал в 600 млрд руб. (при $50/барр.). Чтобы поддержать нефтепереработку и избежать роста цен на бензин, Минфин предлагал ввести отрицательные акцизы на нефть: это вернуло бы НПЗ 300 млрд руб. из потерянных 600 млрд.

Планов изменить график маневра у Минфина нет, «поэтому ОННП не содержат положений, касающихся завершения маневра», передал через пресс-службу замминистра Илья Трунин. Представитель Минэнерго предложил обратиться с вопросами в Минфин. Опрошенные нефтяные компании отказались от комментариев.

Уже теряют По подсчетам нефтегазового центра EY, за последние два года маржа среднего НПЗ в России и так снизилась втрое (до 800 руб./т из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и влияния маневра), а в 2017 г. отрасль может потерять еще примерно 400 руб./т из-за снижения таможенной субсидии.

Маневр – это серьезная перетряска бюджета, решено повременить, объясняет участник совещаний в правительстве. «Если Минфин найдет компромисс с компаниями, то, возможно, получится завершить маневр, – уверен чиновник финансово-экономического блока. – Компании в принципе не против, но им нужно больше времени. Против – Минэнерго». Минфин считает, что у нефтяников нет выбора – в любом случае придется доплатить: «модификация налогов» должна принести 150 млрд, 175 млрд и 210 млрд руб. в 2017–2019 гг. соответственно, следует из проекта Основных направлений бюджетной политики. Если компании не устраивает маневр, есть запасной вариант – увеличить НДПИ, говорил Трунин.

Маневр – лучший выбор для бизнеса, считает первый чиновник, «и чем выше НДПИ, тем больше шансов договориться». Просто повышать НДПИ в долгосрочной перспективе неправильно, уверен он.

«Маневр очень сильно ударит по марже нефтепереработки таких компаний, как «Роснефть», это может привести к локальному дефициту топлива – мы этого не можем допустить», – указывает высокопоставленный чиновник. Переработку поддержат отрицательные акцизы, спорит участник совещания в правительстве, можно снизить и акцизы на топливо. Но нефтяники не доверяют государству и боятся, что в случае проблем с бюджетом именно акцизы будут повышены в первую очередь, продолжает собеседник «Ведомостей». Обещаниям про отрицательный акциз отрасль не верит, подтверждает сотрудник нефтяной компании: «Как Минфин собрался его считать? Точно ли это компенсирует все потери или очередная уловка Минфина?»

Несмотря на масштабную модернизацию, большинство НПЗ уже в крайне затруднительном положении, говорит топ-менеджер другой нефтяной компании, наоборот, нужно думать о стимулах.

Проводимый маневр и рост акцизов и так урезают ежегодно субсидию НПЗ, подчеркивает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Отмена пошлин – это вопрос времени, считает он: в конечном счете реформа снизит риски и нефтяников, и потребителей, и бюджета.