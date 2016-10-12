Цифры. Тенденции. События

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Во столько сократился чистый отток капитала из России за девять месяцев до $9,6 млрд с $48,1 млрд годом ранее, свидетельствует предварительная оценка платежного баланса ЦБ. В III квартале ЦБ зафиксировал отток в $2,6 млрд. «На фоне сбалансированных потоков банковского сектора, по-прежнему направленных на погашение внешних обязательств за счет иностранных активов, отток у остальных секторов сформировался за счет роста покупки финансовых активов за рубежом», – объяснил ЦБ. По итогам 2016 г. Минфин не исключает нулевого чистого оттока, заявил замминистра Максим Орешкин. Интерфакс

1,1 млрд евро

Столько министры финансов стран еврозоны договорились немедленно выделить Греции, а еще 1,7 млрд – в концу октября. Вторая сумма будет выплачена после получения сведений о задолженности правительства перед госпоставщиками. Чтобы получить деньги, страна провела более десятка реформ в энергетическом секторе, пенсионной сфере, а также создала фонд для приватизации крупных госкомпаний. Интерфакс

Москва расплачивается

За 2016 г. госдолг Москвы будет сокращен более чем в 2 раза, сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. К январю 2017 г. он должен снизиться со 140,5 млрд до 61,9 млрд руб. «В предстоящие годы продолжится политика проведения взвешенной заемной политики», – пообещала Зяббарова. Дефицит бюджета в 2017–2019 гг. составит 217,9 млрд руб. (12,4% к доходам), 88,6 млрд (4,8%), 9,7 млрд (0,5%) соответственно. Интерфакс