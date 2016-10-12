Двигатель для игрушки

Когда Electronic Arts Inc. выпустила усовершенствованную версию своей игры о футболе, которая позволила игрокам контролировать футболистов за пределами поля, ее разработчики не писали новый код с нуля. Они одолжили готовый у своей игры про драконов. Компания смогла схитрить, поскольку больше 10 лет инвестировала в разработку гибкого кода, то есть универсального игрового движка.

Несколько лет назад адаптация кода одной игры для другой требовала в 3 раза больше усилий, говорит исполнительный вице-президент EA Worldwide Studios Патрик Содерлунд. Ведь компания одновременно использовала больше десятка различных движков для своих игр. Теперь это один – Frostbite. Экономия на масштабировании может быть существенной, указывает Содерлунд, и FIFA 17, продажи которой стартовали в сентябре, – сейчас самая важная игра для проекта Frostbite.

В августе Facebook объявил о партнерстве с Unity Technologies, на чьем движке запущен такой хит, как Pokеmon Go. Компания рассчитывает, что создателям игр с помощью движка Unity будет гораздо проще адаптировать свои продукты под соцсеть и это оживит ее бизнес видеоигр. В декабре 2011 г. Facebook заработала на играх $65 млн, сейчас эта цифра не превышает $45 млн в месяц, или лишь 3% совокупной выручки компании, подсчитал Piper Jaffray.

Unity летом привлекла дополнительные $181 млн от нескольких фондов, включая DFJ Growth, инвесторы оценили всю компанию в $1,5 млрд.

Такие движки, как Unity, сейчас популярны среди инвесторов, поскольку позволяют быстро выпускать игры и быстрее делать их лучше, что прямо сказывается на выручке, объяснил партнер DFJ Барри Шулер. Также издатели могут быстро получить доступ к таким новых областям, как дополненная и виртуальная реальность, добавил он.

Например, Oculus, подразделение Facebook, на прошлой неделе объявило, что компенсирует производителям часть лицензионных платежей за использование движка Unreal от Epic Games. Так компания стимулирует разработчиков создавать больше игр для своих очков Rift.

Перевела Ксения Болецкая