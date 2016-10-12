Цифры. Тенденции. События

6,25 млрд руб.

Потратят в 2016 г. рекламодатели на продвижение в рунете с помощью видеороликов, следует из данных селлера IMHO Vi. По сравнению с 2015 г. рынок видеорекламы должен вырасти на 18%. В первом полугодии 2016 г. рынок вырос на 24% до 2,6 млрд руб., уточнил гендиректор IMHO Vi Илья Алексеев. Видеореклама вернулась к двузначным показателям роста, указывает он: в 2015 г. этот рынок увеличился на 9% до 5,3 млрд руб. Ведомости

Facebook запустил Workplace

Социальная сеть Facebook объявила о коммерческом запуске платного приложения Workplace. Компания тестировала его два года. Это приложение – специально адаптированная для корпоративных пользователей версия основного Facebook. В нем можно создавать групповые чаты, совместно работать с документами, совершать видеозвонки, рекламы в нем нет. Подписка на Workplace стоит $3 в месяц за человека для первой 1000 сотрудников, $2 за последующие 9000 человек и $1 для остальных пользователей в компании. Интерфакс

«НТВ-Плюс» подпишет на IVI

В новой приставке «НТВ-плюс» будет доступен онлайн-кинотеатр Ivi, сообщили компании. Приставку с возможностью подключения как к спутниковой тарелке, так и к интернету оператор начнет продавать в ноябре. Она позволит смотреть ТВ не только линейно, но использовать перемотку, отложенный просмотр, видео по запросу. Доходы от подписки пользователей «НТВ-плюс» на сервис Ivi партнеры поделят. Ведомости