Евросоюз за столом

Вы идете в гости к Ирине, сказала мне пресс-секретарь фестиваля «Территория», для которого немецкая группа Rimini Protokoll адаптировала новый серийный проект «В гостях. Европа». У Ирины оказалась большая квартира, гостей к моему приходу было уже много, кто-то пил кофе или чай, кто-то разговаривал. Вопроса «А где актеры?» не возникало. Потому что в проектах Rimini Protokoll никаких актеров нет, как знает уже больше года и наша публика, погулявшая по городу с наушниками в променад-спектакле Remote Moscow, выполняя указания компьютерного гида.

В проекте «В гостях» указания, как кассовые чеки, выползают из небольшой машинки, которую гости, усевшись наконец за столом, передают друг другу. Нажал на кнопку – получил текст, который надо прочесть вслух, если не сказано сделать что-то молча (например, залезть под стол). Но сначала гостям предлагают отметить на расстеленной вместо скатерти карте Европы и России три точки и соединить их линиями. Первая – место, где вы живете. Вторая – место, где познакомились ваши бабушка и дедушка. Третья – просто любимое место или место, где вам хотелось бы побывать. После этого можно начинать игру, выбрав место уже за столом и написав на бумажной скатерти свое имя.

TerritoriЯ 1/7 TerritoriЯ 2/7 TerritoriЯ 3/7 TerritoriЯ 4/7 TerritoriЯ 5/7 TerritoriЯ 6/7 TerritoriЯ 7/7

В игре пять уровней, на которых участники, во-первых, узнают что-то друг о друге (кому-то придется рассказать о том, как познакомились дедушка с бабушкой, кому-то – как он подрался), а во-вторых, моделируют различные ситуации переговоров, сотрудничества и конкуренции. Иначе говоря, на время игры за столом создается маленький Евросоюз, в котором вы можете почувствовать себя страной или ее представителем, вступить в коалицию, высказать мнение, проголосовать за те или иные решения.

Здесь открывается большое поле для импровизации. И, например, на нашем спектакле участники единодушно проголосовали за такую политическую инициативу, что мне пришлось пойти к юристу газеты и спросить, можно ли написать об этом в рецензии, – а то много у нас в последнее время напринимали законов, которые все запрещают.

Другие адреса Ирина не единственная хозяйка, согласившаяся пустить к себе домой незнакомых людей для игры: в московском проекте Rimini Protokoll и фестиваля «Территория» участвует несколько квартир.

Пожалуй, нельзя, сказала юрист.

Сначала я, конечно, расстроился (потому что это был один из эмоциональных пиков игры), а потом решил, что эта история придает спектаклю дополнительный смысл, вводит в контекст, о котором авторы, возможно, не думали. Я имею в виду возвращение политических разговоров из публичного пространства на кухни, где они и велись во времена СССР. То есть «В гостях. Европа» – не только игра в демократию и международные отношения, но и блиц-анализ социальной и политической обстановки в стране. Например, в ответ на вопрос: «Приходилось ли вам за последние 10 лет участвовать в ситуациях, связанных с физическим насилием?» – кулаки подняли почти все сидевшие за столом – и это при том, что мужчин было лишь двое: красноречивая иллюстрация уровня агрессии и нетерпимости в обществе. Разумеется, никто из нас не был инициатором драк: на вопрос «Считаете ли вы возможным применение насилия в политических целях?» – практически все (анонимно) ответили категорическим нет.

Тут нужно оговориться, что в игре заложен потенциал конфликтности и не каждый состав участников сможет договориться по важным вопросам так же эффективно, как было в нашем спектакле. Все приходят со своим опытом и принципами, поэтому каждый спектакль «В гостях. Европа» уникален и неповторим. Но в любом случае участники на время спектакля становятся сообществом, и это важный опыт доверия и солидарности. А еще это очень уютно: после нашей игры никто не спешил уходить, как и бывает в гостях у друзей.

На последнем уровне мы делили пирог, который все это время потихоньку запекался в духовке. Распорядители (работа которых очень деликатна и по большей части почти незаметна) распределили участников на группы по двое на основании той или иной черты сходства, выявленной на предыдущих этапах, выдали парам планшеты разных цветов, и началась игра в конкуренцию. А также в способность договариваться: сначала внутри каждой пары, потому что надо было быстро принимать совместные решения, а потом внутри двух больших лагерей, когда один из участников по заданию чудо-машинки начертил на столе линию, произвольно поделив сидящих, как будто одни, например, страны НАТО, а другие – участники Варшавского договора.

Кстати, несколько раз из машинки выползали исторические сведения, связанные с важными международными соглашениями, а однажды участникам пришлось голосовать за то, что они хотят услышать: миф о Европе, речь Черчилля или ни то ни другое. В нашем случае был выбран Черчилль, но вернусь к пирогу: доли в нем распределились согласно набранным каждой командой баллам, но в итоге группа-победитель, получившая больше половины, решила раздать всем поровну.

Так в нашей маленькой Европе не образовалась новая империя. Жаль, что в реальной политике такое равенство невозможно.