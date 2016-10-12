На «Оскара» выдвинули рекордное количество иностранных фильмов

В 2016 г. на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинули 85 лент. Это рекордное количество картин в этой категории, сообщает Variety. Предыдущий рекорд был поставлен в 2014 г.: тогда зарубежные страны подали в Американскую киноакадемию 83 заявки. В этом году за награду впервые поборется Йемен (драма «Я Ноджум, мне 10, и я разведена» Хадиджи аль-Салями). От России на «Оскара» выдвинут «Рай» Андрея Кончаловского. Фильм «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана представит Канаду, а «Украинские шерифы» Романа Бондарчука – Украину. Новый фильм Пола Верховена «Она» претендует на премию от Франции, а «Джульетта» Педро Альмодовара – от Испании. Короткий список из 10 лент академия обнародует в конце декабря, затем, 24 января, будут объявлены номинанты, а церемония вручения премий состоится 26 декабря. Lenta.Ru

Якутский фильм впервые в истории стал претендентом на «Золотой глобус»

Снятый в Якутии триллер «Мой убийца» вошел в число претендентов на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом изданию «Блокнот-Якутск» сообщил программный директор II Всемирного азиатского кинофестиваля Джордж Шамшум. Картина попала в основной конкурс кинофестиваля, проходящего в Лос-Анджелесе. Фильмы, которые в нем участвуют, показываются отборщикам различных премий. При этом, по словам Шамшума, фильм «Мой убийца» позиционировался не как российский, а именно как якутский. «Мы всегда указываем названия республик как самостоятельных единиц – Якутия, Тыва, Башкирия. Эти регионы обладают своими собственными яркими талантами, что позволяет кинематографистам с гордостью говорить: «Я режиссер из Якутии» или «Я режиссер из Бурятии», – пояснил он. Шамшум называет якутский кинематограф феноменом. Премия «Золотой глобус» учреждена в 1944 г., вручается ежегодно в январе. Lenta.Ru