Etalon наращивает портфель

Etalon Group с начала года увеличила продажи в 1,7 раза и готовится приобрести восемь новых проектов в Москве и Петербурге

Продажи девелопера Etalon Group (строит жилье в Петербурге, Москве и Московской области) за девять месяцев 2016 г. выросли на 63% к аналогичному периоду прошлого года в площадях до 342 000 кв. м и на 75% в деньгах до 33,7 млрд руб., сообщила в среду компания. Количество контрактов увеличилось в 1,5 раза (до 6589 шт.), а денежные поступления компании выросли на 76% до 28,6 млрд руб. Средняя цена жилья у Etalon поднялась на 5% до 108 747 руб. за 1 кв. м, а доля продаж с ипотекой составила 22%, уточнила компания.

Активнее всего квартиры у Etalon покупали в начале года: продажи в I квартале достигли 12,8 млрд руб. А III квартал оказался хуже, чем в прошлом году: в деньгах к аналогичному периоду 2015 г. продажи сократились на 7% (до 10,5 млрд руб.) и в площадях – на 12% (до 121 522 кв. м). Конец года традиционно является сильным, поэтому по итогам 2016 г. Etalon может достичь рекордных продаж за всю 30-летнюю историю компании, ожидает ее гендиректор Вячеслав Заренков.

Прибыль упала Консолидированная выручка Etalon за первое полугодие выросла на 9% до 19,7 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 1,6 раза до 1,3 млрд руб., а EBITDA – в 1,7 раза до 1,7 млрд руб. Преобладающая часть выручки в сегменте девелопмента обычно признается во втором полугодии, это связано с графиком сдачи объектов в эксплуатацию и передачи покупателям, отмечает компания.

В июле Etalon повысила прогноз по продажам на 2016 г.: компания намерена увеличить их не менее чем на 30% (в 2015 г. продажи Etalon составили 35,08 млрд руб.).

«Мы сгенерировали операционный денежный поток в размере 4 млрд руб., что способствовало снижению чистого долга всего лишь до 5,3 млрд руб.», – сказал Заренков, представляя результаты инвесторам. По его словам, это означает, что компания сохраняет «сильное финансовое положение и способна воспользоваться интересными возможностями на рынке, чтобы расширить и диверсифицировать свой земельный банк для развития».

До конца года Etalon собирается приобрести не менее четырех проектов в Москве и столько же в Петербурге, сказал Заренков. По его словам, лишь небольшая доля от стоимости покупок будет оплачена деньгами, а основная часть – недвижимостью, построенной на этих участках. Etalon выбирает проекты с готовой разрешительной документацией, чтобы уже в начале следующего года запустить часть проектов, добавил Заренков.

Эксперты отмечают рост продаж в целом по рынку. По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в первом полугодии продажи увеличились на 20% до 1,9 млн кв. м. У брокера «Петербургская недвижимость» продажи за девять месяцев увеличились на 11% к прошлому году. Свою долю на рынке новостроек Петербурга и пригородов компания оценивает в 30%. Спрос подогревала ипотека, а кроме того, застройщики вывели на рынок много интересных объектов, говорит гендиректор ООО «ЦРП «Петербургская недвижимость» Олег Пашин. У Etalon доля продаж с ипотекой за год выросла с 15 до 22%.