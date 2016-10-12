Земля «Города» выставлена на продажу

К продаже готовится 50 га на Глухарской улице (микрорайон «Каменка»), сообщил вчера Российский аукционный дом (РАД), организатор торгов. По данным РАД, продажи пройдут до конца 2016 г. Территория поделена на восемь лотов размером от 3,6 до 8,5 га. Все они предназначены для строительства жилья. Общая стоимость участков – около 8 млрд руб., сообщает РАД. Участки принадлежат ООО «Простор», к которому они перешли от ГК «Город». Вырученные от продажи средства будут направлены на достройку трех проблемных объектов – жилых комплексов ГК «Город»: ЖК «Ленинский парк», «Морская звезда» и «Прибалтийский», сообщает РАД. Ведомости

2,2 млрд руб. на депозит

В ходе аукциона на депозит сроком на 15 дней размещено 2 млрд руб. временно свободных средств петербургского бюджета, средневзвешенная ставка депозита составила 10,18%, ставка отсечения – 10,17%, сообщает СПВБ. Семь банков подали на аукцион заявки на 12,2 млрд руб. по ставкам от 8,7 до 10,3%, удовлетворены две. Дополнительно в режиме депозитных торгов комитет финансов Петербурга разместил 161,2 млн руб. на 15 дней по средневзвешенной ставке 10,17%. Ведомости