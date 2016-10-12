Капитал не нужен

На статью «Государство – акушер» (№ 166 от 7.09.2016, стр. 06)

Не материнский капитал нужен (который все равно нельзя потратить, когда хочется), а увеличение выплат в отпуске по уходу за ребенком. Достаточными накоплениями на несколько лет дома с ребенком далеко не все обладают, муж, тем более способный обеспечивать минимум двух иждивенцев, тоже не у всех есть. Если бы была гарантия сохранения дохода (без дикого урезания, как сейчас) хотя бы в течение года, гораздо больше женщин могли бы себе позволить ребенка.

Ольга Самарец, Москва

Временный ящик

На статью «Запрет нуждается в доработке» (№ 191 от 12.10.2016, стр. 02)

Беби-бокс – временная и не лучшая мера. Куда более правильно было бы ввести анонимные роды, чтобы у женщины была возможность не называть своего имени в роддоме и оставить ребенка. При этом предусмотреть для нее возможность в течение, скажем, шести месяцев передумать и ребенка забрать. Так сделано в Австрии. По сравнению с беби-боксом преимущество в том, что роды происходят в роддоме, это намного безопаснее.

Андрей Кузьменко, Москва

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