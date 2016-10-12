Статья опубликована в № 4181 от 13.10.2016 под заголовком: Доходы «Газпрома» снижаются

Доходы «Газпрома» снижаются

Падение цен на газ тянет вниз поступления от экспорта российского газа. По итогам III квартала они упали на треть
Низкие цены на газ не сулят «Газпрому» радужных перспектив
Низкие цены на газ не сулят «Газпрому» радужных перспектив
Андрей Махонин / Ведомости

Доходы от экспорта российского газа в январе – сентябре упали на 31,6% к такому же периоду прошлого года до $21,4 млрд. Такие данные содержатся в оценке платежного баланса страны Центробанком за девять месяцев. В III квартале поступления составили $6,5 млрд против $9,4 млрд годом ранее. Падение произошло из-за снижения стоимости газа, пояснил представитель Минэнерго.

Исключительное право экспорта трубопроводного газа принадлежит «Газпрому». Цены в долгосрочных экспортных контрактах компании снижаются вслед за ценой на нефть с лагом в 6–9 месяцев. В начале года цена на нефть упала до многолетних минимумов, что не могло не отразиться на показателях компании, комментировал итоги I квартала начальник финансово-экономического департамента концерна Александр Иванников. Средняя цена нефти марки Brent в I квартале составила $34 за баррель, потеряв в сравнении с таким же периодом 2015 г. 37% в долларовом выражении и 24% в рублях.

Физические объемы экспорта «Газпром» наращивает и обещает рекордные показатели по итогам года. В январе – сентябре экспорт в дальнее зарубежье увеличился на 10,7 млрд куб. м к аналогичному периоду прошлого года, сообщала пресс-служба компании. Абсолютных цифр за январь – сентябрь компания не раскрывала.

Минэкономразвития ориентируется на данные Росстата, за сентябрь статистика еще не поступила, поэтому оценки не проводились, сообщил представитель министерства. Экспорт газа в январе – августе 2016 г., по данным Росстата, вырос на 5,1% и составил 123,4 млрд куб. м за счет увеличения экспорта в дальнее зарубежье. Доля экспорта в январе – августе 2016 г. в общем объеме добычи газа увеличилась и составила 31,1% (29,3% – в январе – августе 2015 г.). В страны дальнего зарубежья экспорт газа увеличился на 10,8% до 102,2 млрд куб. м. Основная причина – высокая конкурентоспособность газа относительно альтернативных видов топлива в структуре выработки электроэнергии в Европе. В страны СНГ экспорт газа снизился на 16%, в том числе из-за того, что Украина по-прежнему не закупает российский газ.

Рост спроса носит локальный характер и является следствием низких цен и гибкости, которую показал «Газпром», полагает заместитель гендиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «По цене российский газ в этом году, пожалуй, один из самых конкурентоспособных в Европе», – говорит он. Но в следующем году средняя цена в Европе может вырасти до $200 за 1000 куб. м, ожидает эксперт, и это скажется на спросе». После 2022 г., когда у «Газпрома» закончатся некоторые долгосрочные контракты в Европе, ему придется менять маркетинговую политику. Из-за изменения законодательства в Евросоюзе крупных национальных агрегаторов уже не будет, и концерну придется договариваться со множеством мелких потребителей.

Пока у «Газпрома» неограниченный потенциал демпинга на европейском рынке, считает Белогорьев. Основные конкуренты – Норвегия и Алжир не могут наращивать добычу, для Катара интереснее азиатский рынок, американский СПГ пока слишком дорог, для каспийского газа еще нет мощностей по транспортировке и много геополитических вопросов, отмечает Белогорьев.

Влияние низких цен на нефть уже в первом полугодии проявилось в полной мере, отмечает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Во II квартале 2015 г. средняя цена газа для Европы была $251 за 1000 куб. м, а во II квартале нынешнего – уже $173 за 1000 куб. м, указывает он, разница как раз в 31%. Нефть выросла, но средняя цена газа по году будет достаточно слабой, восстанавливаться она будет уже в 2017 г., оценивает эксперт. Если нефть останется на уровне $40–50 за баррель, показатели у «Газпрома» несколько улучшатся, но инвесторы от него уже ничего не ждут. «Стоимость компании до абсурда низкая – $50 млрд, при этом она включает стоимость «Газпром нефти», – пессимистичен Вахрамеев. Компания получает прибыль, но почти вся она уходит на капзатраты, указывает он.

Снижение экспортных доходов может привести к сложностям с реализацией инвестпрограммы «Газпрома» в следующем году, полагает Белогорьев. «По газопроводу «Сила Сибири», мне кажется, уже есть отставание от графика, компания передвигает инвестиции на более поздний период, а с деньгами становится хуже», – говорит он. Утвержденная на 2016 г. инвестпрограмма «Газпрома» – 842 млрд руб.

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос.

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