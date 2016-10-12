Бюджетные АЭС

«Росатом» в 2017 г. может получить 21,2 млрд руб. для завершения строительства энергоблоков высокой степени готовности и на строительство новых. Об этом говорится в проекте федерального бюджета, опубликованном в среду. В 2018–2019 гг. госкорпорации на эти же цели будут выделены похожие суммы – 20,5 млрд и 20,7 млрд руб. соответственно. Всего на развитие атомной энергетики в бюджете заложено 68,7 млрд руб. на 2017 г., 57,5 млрд руб. на 2018 г. и 54,8 млрд руб. на 2019 г.

Во вторник на встрече с премьером Дмитрием Медведевым недавно назначенный на должность гендиректора «Росатома» Алексей Лихачев рассказывал, что корпорация активно строит энергоблоки на Курской, Ростовской, Ленинградской, Нововоронежской станциях. «Произведен энергетический пуск шестого энергоблока Нововоронежской станции, это реакторы нового поколения 3+. Россия – единственная страна, которая может показать такой работающий энергоблок», – отметил Лихачев (цитата по www.government.ru).

Установленная мощность электростанций в России в 2015 г. была 235,3 ГВт, на АЭС пришлось 11,5% – 27,1 ГВт. Коэффициент использования мощности АЭС (всеми управляет «Росэнергоатом») самый высокий в энергосистеме – почти 85%. Мощности ТЭС и ГЭС используются менее чем наполовину (47,2% и 38,3% соответственно). Консервативный сценарий проекта генсхемы объектов электроэнергетики (от нее зависят размеры инвестпрограмм) предполагал, что установленная мощность АЭС до 2035 г. вырастет на 34,2% до 35,3 ГВт, кризисный – на 19,7% до 31,5 ГВт. На атомные стройки Минэнерго, разработавшее проект, закладывало и большую часть инвестиций – до 5,7 трлн руб. Но документ был направлен на доработку – резко против выступили и потребители, и производители энергии.

В проекте энергостратегии до 2035 г. говорится, что дальнейшее развитие атомной энергетики важно не только с точки зрения обеспечения устойчивой и надежной работы энергосистемы России, но и для сохранения технологического лидерства в отрасли – новые типы реакторов сначала строятся в России. В начале года зарубежные заказы «Росатома» составили $110 млрд, план – выйти на $137 млрд.

«Росатом» каждый год получает субсидии государства, в том числе на строительство АЭС, обычно это покрывает 30–40% инвестпрограммы, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Согласно отчету «Росэнергоатома», потребность в инвестициях компании в 2017 г. составит 182,13 млрд руб., в 2019 г. – 164,36 млрд руб.

Энергосистема России избыточна, станций, которые обеспечивают базовый спрос, много, среди них и атомные, и гидростанции, и тепловые, говорит аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. То, что энергетика атомных станций дешевле остальных, – миф, отмечает он. С учетом стоимости строительства, демонтажа и хранения отработанного топлива атомная энергия получается одной из самых дорогих, объясняет Скляр. Поэтому диверсификация источников энергии выглядит более разумным решением, считает аналитик, вряд ли Россия в одночасье лишится газа и всех рек, а портфель зарубежных заказов «Росатома» стремительно растет.