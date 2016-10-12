Безотказное перестрахование

За отказ от передачи рисков национальному перестраховщику ЦБ готов приостанавливать лицензию страховых компаний. Так НПК рассчитывает собрать 5–7 млрд руб. премии уже в 2017 г.

Страховщики, которые не будут с 1 января 2017 г. предлагать Национальной перестраховочной компании (НПК) 10% своих перестраховочных рисков, могут на время остаться без генеральной лицензии – она будет ограничена или приостановлена, следует из ответа пресс-службы Центробанка на запрос «Ведомостей». Это подтвердил и представитель НПК. В среду, 12 октября, национальный перестраховщик получил лицензию ЦБ.

С января 2017 г. страховщики не смогут отказать перестраховщику в сотрудничестве: в соответствии с законом об НПК компании обязаны передать ей 10% рисков по договорам перестрахования в отношении объектов, которые находятся под действием международных санкций, и НПК обязана их принять. По другим рискам согласно закону страховщики обязаны предложить ей перестраховать 10%, однако НПК может выбрать, принимать ли на себя такие риски и сокращать ли принимаемую в перестрахование долю.

Пресс-служба ЦБ уточнила, что первые договоры со страховщиками компания может заключить до конца 2016 г. До конца года НПК соберет 100–200 млн руб. перестраховочной премии, уточняет ее президент Николай Галушин, а в 2017 г., с введением обязательной 10%-ной цессии, – 5–7 млрд руб.

Большой пирог 260 млрд руб. риски на такую сумму компании передали в перестрахование за рубеж в 2012–2015 гг.

По словам Галушина, к нему поступали вопросы о том, можно ли отсрочить старт: «Однако я представляю перестраховочную компанию и не могу трактовать закон». По его мнению, дополнительный переходный период «никому не нужен». Компании могут надеяться на отсрочку, поскольку в начале года перезаключаются основные договоры перестрахования. «Возможно, страховщики хотели бы возобновить свои договоры без НПК, а потом уже прийти к НПК – другой причины я не вижу», – резюмирует Галушин.

Обязанность страховщиков передавать 10% риска в перестрахование НПК установлена законом, напомнил «Ведомостям» представитель ЦБ: если компания ее не исполнит, она нарушит страховое законодательство. В этом случае ЦБ выдает компании предписание об устранении нарушения. Если же она его не исполнит «надлежащим образом или в установленный срок», действие ее лицензии будет ограничено или приостановлено.

До 1 января НПК будет пытаться убедить страховщиков начать сотрудничество, говорит Галушин. По этому поводу перестраховщик будет «адресно общаться с каждой компанией».

«Наверняка такие просьбы [об отсрочке] поступают: изначально, когда этот вопрос обсуждался, звучало достаточно много критики», – говорит директор АКРА Алексей Бредихин, замечая, что не считает эту критику полностью обоснованной – по закону передача рисков в НПК идет на рыночных условиях. Галушин намерен работать именно так.

Сейчас, по словам Бредихина, больше вопросов к самой НПК, которая должна задать стандарты того, как страховщики будут предоставлять свои оферты и как она будет их обрабатывать. Основным пунктом переговоров станет 10%-ная цессия, уверен заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин, многие компании подписывают перестраховочные защиты на год вперед в октябре – декабре, к 1 января договоренности будут уже заключены. «Мы ждем диалога, интересных конкурентных предложений – хотелось бы понимать, в чем будет наша выгода от такого рода перестрахования», – говорит Соломатин.

По словам директора по корпоративному страхованию «Альфастрахования» Ирины Алпатовой, договоры в основном возобновляются с января и если есть понимание, что процессы части участников рынка будут не готовы к работе в системе НПК, то лучше подождать несколько месяцев, чем «получить коллапс с перестрахованием рисков».