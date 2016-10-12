Форекс-дилеры пропишутся в России

В России вскоре заработают форекс-дилеры: ЦБ аккредитовал первую отраслевую СРО – это необходимое условие для того, чтобы компании могли вести свою деятельность

Центробанк включил Ассоциацию форекс-дилеров (АФД) в реестр саморегулируемых организаций – это первое объединение, которое получило статус СРО для форекс-дилеров, сообщил регулятор.

Сейчас форекс-дилеры не имеют права работать на российском рынке. Для того чтобы начать свою деятельность, им необходимо получить лицензию и вступить в признанную регулятором СРО, которой до вчерашнего дня не существовало. «Получение статуса СРО форекс-дилеров является важным, но не последним шагом для начала работы регулируемого рынка форекс в России», – говорит президент Национальной ассоциации форекс-дилеров (НАФД) Андрей Лисицын.

Прежде всего для начала работы форекс-дилеры должны зарегистрировать в СРО рамочный договор, который они будут заключать со своими клиентами, указывают представители НАФД и АФД. Договор должен соответствовать базовому стандарту, который принимается комитетом Банка России. Комитет пока не создан, говорит Лисицын. «Комитет нельзя было создать, пока не появится СРО. В его состав должны войти представители СРО, регулятора и Минфина», – объясняет руководитель АФД Евгений Машаров. Он отказался назвать сроки, в которые комитет будет сформирован.

Как устроен рынок форекс 460000 столько клиентов по итогам 2015 г. было у форекс-компаний в России и за год их число выросло на 15%

$300 млрд среднемесячный оборот рынка (упал на 5%)

Тройка лидеров форекс-дилеров по числу клиентов выглядела так: Alpari – 137 000 человек (29,5% рынка), «Форекс клуб» – 80 000 человек (17,2% рынка), TeleTrade – 61 000 человек (13,1% рынка).

По данным рэнкинга «Интерфакс-ЦЭА»

Следующий шаг после утверждения базовых стандартов – открытие счета номинального держания (на нем учитываются все сделки клиентов) в ЦБ, говорят собеседники «Ведомостей».

Тем не менее присвоение АФД статуса СРО – это знаковое событие, признает вице-президент группы компаний TeleTrade (входит в АФД) Дмитрий Дригайло. «Теперь мы можем начинать рекламную кампанию, принимать участие в разработке базовых стандартов, формировать компенсационный фонд и СРО. Как и ЦБ, организация сможет проверять деятельность участников», – перечисляет он. После одобрения регулятором базовых стандартов форекс-дилеры смогут привлекать клиентов и работать с жалобами граждан, заключает Дригайло.

Лисицын говорит, что НАФД в ближайшие две недели после завершения формальных корпоративных процедур направит документы на присвоение статуса СРО в ЦБ. Ассоциация сейчас имеет долю на рынке более 26% (такой порог установлен законом) и получила право направить регулятору документы на получение статуса СРО форекс-дилеров, объясняет он. «ЦРФИН (переименован в НАФД) начал переформатирование своей деятельности в начале июня текущего года. Сейчас у нас два лицензированных участника: «ВТБ 24 форекс» и «Форекс клуб» (получил лицензию в среду), что в совокупности составляет 40% лицензированного рынка», – рассказывает Лисицын.

Всего на рынке сейчас пять компаний с лицензиями. Закон о рынке форекс вступил в силу 1 октября 2015 г., у компаний был переходный период в течение года для подачи документов в ЦБ. Однако с этим они решили не спешить, ссылаясь на отсутствие аккредитованной СРО, которая должна будет установить ряд стандартов. Первой компанией, получившей лицензию ЦБ в декабре 2015 г., стал «Финам форекс». В мае 2016 г. ее получили TeleTrade и «Трастфорекс», 1 сентября – «ВТБ 24 форекс». Компания «Форекс клуб» получила лицензию в среду. В АФД входят «Финам форекс», TeleTrade и «Трастфорекс».

Формально форекс-дилеры, не получившие лицензию профучастника рынка ценных бумаг, с 1 января 2016 г. не могут осуществлять деятельность на территории России. И хотя компании потеряли возможность работать на российском рынке, однако нашли способ обойти главное ограничение – они стали предоставлять услуги из офшорных юрисдикций.