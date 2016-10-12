Костин предлагает заплатить дивиденды не по всем префам ВТБ

Президент ВТБ Андрей Костин поддерживает выплату промежуточных дивидендов только по привилегированным акциям, выпущенным в рамках программы докапитализации через ОФЗ. Их госбанк разместил на 307 млрд руб. «Нам Минфин полугодовыми траншами платит купон по этим облигациям <...> есть резон, что мы эти деньги возвращаем им и не используем как некую дополнительную наживу. В этой части мы согласны», – заявил Костин. У банка есть префы другого типа, выпущенные в 2014 г. в рамках конвертации антикризисного суборда из ФНБ на 214 млрд руб. в капитал первого уровня. «Я считаю, что у этих денег совершенно другая природа», – сказал Костин. Интерфакс

ВТБ может выкупить свои евробонды

ВТБ до конца 2016 г. может провести крупный частный выкуп своих еврооблигаций, сообщил зампред правления госбанка Герберт Моос. «Мы не выходим на buyback-программу. К нам обратились и обращаются инвесторы, мы рассматриваем их заявки, и, естественно, если мы сможем договориться по цене, то мы купим», – сказал он. Интерфакс

ЦБ оштрафовал «Росгосстрах» на 15 млн руб.

Центробанк 11 октября вынес 39 постановлений о совершении СК «Росгосстрах» административного правонарушения. Общая сумма штрафов – 14,75 млн руб., причина – невыполнение в установленный срок предписаний Банка России. Компания получила 19 штрафов по 250 000 руб. и 20 штрафов по 500 000 руб., следует из сообщения ЦБ. Ведомости

RBI не планирует продавать Райффайзенбанк в России

Raiffeisenbank International (RBI) не планирует продавать дочерний банк в России, заявил предправления группы Карл Севельда. «Это честь для нас, все почти хотят нас купить, это действительно хороший банк, но, уверяю вас, мы не собираемся продавать, точка», – сказал он. Он отметил, что сейчас российское подразделение Raiffeisenbank является самым доходным по сравнению с другими филиалами и отделениями. Интерфакс

Нацбанк Украины разрешил «Альфе» купить Укрсоцбанк

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил владельцам ABH Holdings SA (холдинговая компания «Альфа-групп») приобрести опосредованное существенное участие в Укрсоцбанке. Сейчас собственником 99,91% акций Укрсоцбанка является UniCredit S.p.A. Акционеры ABH Holdings до согласования участия в Укрсоцбанке подтвердили свои намерения по выполнению возложенных на оба банка обязательств, утвержденных в программах реструктуризации в рамках диагностики банковской системы. «НБУ приветствует первую за последние годы большую сделку в сфере M&A в банковском секторе», – приводятся в сообщении нацбанка слова его председателя Валерии Гонтаревой. Интерфакс