Военные останутся без «Катюши»

Министерство обороны аннулировало результаты тендера по выбору поставщика системы мониторинга публикаций в СМИ и в социальных сетях, победителем которого в конце сентября стала компания «М 13», разработчик системы мониторинга СМИ «Катюша», следует из данных Единой торговой площадки. Тендер был отменен после проведенной Федеральной антимонопольной службой (ФАС) «внеплановой проверки». Представитель службы подтвердил это «Ведомостям». При размещении тендерной документации на сайте госзакупок была совершена техническая ошибка, говорится в решении. ФАС обязала Минобороны аннулировать решение торгов.

Предыдущим поставщиком системы мониторинга Минобороны была компания «Медиалогия». Последний контракт с этой компанией министерство заключило летом 2015 г. на сумму 12,6 млн руб. Новый конкурс был объявлен в конце сентября 2016 г.: тогда первоначальная цена услуг составила 30 млн руб., но во время торгов участники сбили цену до минимально возможной – 100 000 руб. В итоге победителем аукциона стала компания «М 13». Другими участниками конкурса были компания ЗАО «Аналитические технологии и сервис» и ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» управления делами президента.

«М 13» – новый игрок на рынке услуг по мониторингу СМИ и социальных сетей. «Катюша» – неофициальное название боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, широко использовавшейся во время Второй мировой войны. Единственный владелец «М 13» – компания «Лука» (это неофициальное название снаряда М-30). Эта компания принадлежит в равных долях Владиславу Клюшину и Ольге Паршковой (данные «СПАРК-Интерфакса»). Основная сфера деятельности «Луки» – консалтинг, строительство жилой и коммерческой недвижимости, знает человек, знакомый с менеджерами этих компаний. Из публичных данных известно лишь об одном их девелоперском проекте: в 2013 г. «Лука» судилась со структурами Минобороны из-за здания министерства в Люберцах.

До недавнего времени о системе мониторинга СМИ «Катюша» практически ничего не было известно. Принимать активное участие в тендерах «М 13» начала в этом году. В январе компания получила контракт управления капитального строительства № 900 при Спецстрое, подведомственном Минобороны, летом – контракт Минобрнауки. Но внимание «М 13» привлекла, получив в сентябре 2016 г. контракт правительства и администрации президента (см. таблицу). В прошлом году ФСБ не дала добро на продолжение контракта с «Медиалогией», объяснял «Ведомостям» человек, знакомый с федеральными чиновниками. Претензии службы вызвало то, что часть долей ООО «Медиалогия» принадлежала офшорам.

Представители «М 13», МВД и Минобороны не ответили на запросы «Ведомостей».