Статья опубликована в № 4181 от 13.10.2016 под заголовком: Россия и Турция вышли на связь

Россия и Турция обсуждают взаимное снижение роуминговых тарифов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на министра энергетики, сопредседателя межправительственной комиссии двух стран Александра Новака. Это очень актуальный вопрос и нужно его обязательно решать, особенно учитывая поток российских туристов в Турцию, добавил чиновник.

Министр связи Николай Никифоров передал через пресс-службу, что меморандум о взаимопонимании по снижению роуминговых тарифов между Россией и Турцией уже готов. По инициативе Минкомсвязи аналогичные меморандумы подписаны с 14 странами, напоминает министр: Египтом, Израилем, Китаем, Данией, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей, Словенией, Финляндией, Швецией, Эстонией, Аргентиной и Абхазией.

«Вымпелком» уже предоставляет выгодные условия на роуминг в Турции: 10 руб. за минуту и 5 руб. за мегабайт, говорит его представитель Анна Айбашева. Однако оператор, по ее словам, открыт к переговорам со всеми сторонами и приветствует желание государств найти взаимовыгодные формы сотрудничества.

Tele2 заинтересована в удержании низких цен на роуминг на наиболее популярных туристических направлениях, таких как Турция, говорит ее представитель Константин Прокшин. По его словам, для оператора роуминг является не услугой, на которой можно заработать, а средством роста лояльности абонентов. Tele2 не исключает возможности и дальнейшего снижения цен после увеличения туристического потока, поскольку это позволит окупать затраты за счет большего трафика, говорит Прокшин. По его словам, оператор будет рад поддержке в переговорах на межгосударственном уровне, однако цены на роуминг в первую очередь зависят от тарифов роуминговых партнеров.

Формирование цен на роуминг в большей степени зависит от цен, которые выставляют партнеры, предупреждает представитель «Мегафона» Дарья Тросникова. По ее словам, оператор постоянно договаривается с турецкими партнерами о снижении цен и надеется, что подписание такого меморандума будет способствовать этому процессу.

Сотрудник одного из операторов говорит, что на самом деле о чем-то конкретном операторы двух стран пока не договорились, меморандум же содержит информацию о том, что они будут стараться предложить абонентам наиболее выгодные условия.

Представитель МТС воздержался от комментариев.