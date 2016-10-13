Складской рекорд «Эльдорадо»

Сеть «Эльдорадо» купит более 35 000 кв. м в складском комплексе в Казани. Покупка обойдется ритейлеру в 1–1,2 млрд руб. Сделка станет крупнейшей в этом сегменте, отмечают эксперты

«Эльдорадо» ведет переговоры о покупке у компании «А плюс девелопмент» более 35 000 кв. м в логистическом комплексе в Казани. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с разными сторонами готовящейся сделки. Информацию о переговорах между «А плюс девелопментом» и «Эльдорадо» подтвердили и два человека, близких к обеим компаниям. По их словам, сделка пройдет по схеме build-to-suit, т. е. «А плюс девелопмент» построит складской комплекс, после чего продаст объект «Эльдорадо». О заключении соглашения стороны могут объявить уже в ближайшие дни, говорят собеседники «Ведомостей».

Один из них уточняет, что сейчас «Эльдорадо» арендует часть склада в логистическом комплексе Q-Park в Казани. Поскольку площади нового и арендуемого объектов примерно сопоставимы, возможно, после строительства собственного склада компания переедет, считает директор по представлению интересов корпоративных клиентов Knight Frank Александр Кацегоров. Покупка склада может обойтись «Эльдорадо» в 1–1,2 млрд руб., подсчитал руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев.

РФПИ не обогнать Рекордом на инвестиционном рынке складских помещений в этом году пока остается покупка Российским фондом прямых инвестиций совместно с ближневосточными партнерами, в том числе с фондом Mubadala Development, 206 000 кв. м в складских комплексах «PNK-Чехов – 3» и «PNK – Северное Шереметьево». Сумма сделки составила $100 млн.

По данным Дорофеева и Кацегорова, покупка «Эльдорадо» площадей в объекте «А плюс девелопмента» – крупнейшая в этом году сделка на российском рынке складской недвижимости, заключенная под конкретного клиента (см. врез). До этого рекорд принадлежал компании «Модуль», которая купила 32 000 кв. м в комплексе «Евросиб терминал Шушары», а 2-е место – у X5 Retail Group: она приобрела 13 690 кв. м на складе «PNK Екатеринбург».

Ритейлеры все чаще предпочитают покупку складских помещений аренде. Так, то же «Эльдорадо», арендующее 60 000 кв. м в логистическом парке «Чехов», ищет земельный участок, на котором можно построить 80 000–100 000 кв. м складов, рассказывали ранее консультанты. «Ашан» вчера объявил о подписании соглашения с Radius Group по строительству логистического центра на 138 000 кв. м, впрочем, эту сделку консультанты относят к прошлому году. Если говорить о регионах, то уже имеющиеся склады не всегда подходят ритейлерам, которым требуется крупный распределительный центр. Поэтому они вынуждены рассматривать строительство комплекса для собственных нужд, объясняет Кацегоров. По его мнению, в долгосрочной перспективе это может быть более выгодно, чем аренда. Покупка складских помещений сегодня больше свойственна продуктовым ритейлерам, тогда как все другие по-прежнему предпочитают аренду, считает Дорофеев. Это экономически выгоднее, так как ставки аренды сильно упали, объясняет он. Инвестиции в покупку большого склада могут позволить себе только крупные компании, добавляет Кацегоров.

Представители «А плюс девелопмента» и Colliers International (консультант сделки) от комментариев отказались. Запрос в «Эльдорадо» остался без ответа.