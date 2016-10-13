Amazon выходит на территорию Walmart

Amazon обратилась за разрешениями на строительство крупного центра выдачи заказов в Сиэтле и еще двух – в штате Калифорния. Согласно документам в Сиэтле покупатели будут иметь возможность заехать внутрь комплекса, припарковаться, получить предварительно заказанные в интернет-магазине товары и уехать – и все это должно занять не более 15 минут. Планировать временной интервал выдачи заказа нужно будет заранее.

Возможно, центры выдачи заказов Amazon будут оборудованы системой считывания автомобильных номерных знаков, чтобы максимально ускорить выдачу выбранных товаров.

Строительство нового центра Amazon в Сиэтле, если судить по ведущимся там работам, уже близится к завершению. Два объекта в Калифорнии еще проходят стадию получения разрешений.

Построив многомиллиардный бизнес на онлайн-торговле, зачастую за счет продажи товаров по более низким, чем у традиционных ритейлеров, ценам, Amazon начала потихоньку пробовать себя в офлайн-секторе. В прошлом году компания открыла в Сиэтле книжный магазин и планирует в ближайшие месяцы открыть еще не менее трех в других городах США.

Центры выдачи покупок для покупателей на автомобилях – новое направление растущих вложений Amazon в логистику «последней мили», т. е. доставку товаров как можно ближе к покупателю. Компания уже построила несколько городских распределительных центров для своего сервиса Prime Now, доставляющего товары в течение часа. Кроме того, Amazon экспериментирует с беспилотниками и активно развивает сервис по доставке из ресторанов.

Сервис по доставке свежих продуктов Amazon Fresh также быстро развивается и работает уже в восьми городах, включая Лондон. Продажа продуктов питания, с которыми, по-видимому, будут в основном работать центры на Западном побережье США, станет одним из важнейших направлений развития Amazon в ближайшие годы, считает аналитик Cowen and Company Джон Блэклидж.

«В перспективе это крупнейший потенциальный источник роста выручки для компании», – написал он в отчете. Наиболее вероятными покупателями продуктов онлайн могут стать пользователи сервиса Amazon Prime, предлагающего бесплатную музыку, видео и экспресс-доставку, считает аналитик: «Amazon активно устремилась на рынок продуктов питания и напитков США, рассчитывая заполучить большую долю в тратах домохозяйств».

В Amazon от комментариев отказались.

Перевела Надежда Беличенко