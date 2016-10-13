РЖД рассчитывает на дифференцированные тарифы

Президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что надеется на дифференцированное повышение тарифов и при их общей индексации в 2017 г. на 4%. «Это общий принцип. Это необходимо, чтобы создать нормальные условия хозяйствования РЖД», – сказал Белозеров и предупредил, что индексация грузовых тарифов еще обсуждается. Белозеров также подчеркнул, что субсидий РЖД точно просить не будет. Интерфакс

ONGC купит 11% «Ванкорнефти» до конца года

ONGC Videsh планирует завершить покупку 11% акций «Ванкорнефти» до конца года, заявил управляющий директор ONGC Videsh Limited Нарендра Верма. «Это часть большой сделки с «Роснефтью», заключенной в прошлом году, когда мы договорились о покупке 49,9% в «Ванкорнефти» (совместно с консорциумом индийских компаний. – «Ведомости»). Эта сделка уже заключена, ее вторая часть – покупка еще 11%», – сказал Верма. ТАСС

Вагит Алекперов и Леонид Федун заложили «Лукойл»

Компания «Резерв инвест», структура президента и вице-президента компании Вагита Алекперова и Леонида Федуна, сообщила, что привлекла $80 млн через сделку репо под обеспечение акциями «Лукойла». Сделка совершена 7 октября. Интерфакс

Судостроители ожидают роста выручки

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) прогнозирует, что выручка в 2016 г. вырастет на 10–15%, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов. «Чистая прибыль в этом году будет меньше за счет того, что у нас не будет разовых сделок, которые были в 2015 г. Но мы рассчитываем на достаточно существенную чистую прибыль в положительном значении», – сказал он. Чистая прибыль ОСК в 2015 г. по МСФО выросла до 5,4 млрд руб., или в 2 раза, выручка увеличилась до 279,2 млрд, или на 17,7%. Таким образом, в 2016 г. выручка может составить около 307 млрд руб. ТАСС

Toyota и Suzuki создадут технологический альянс

Крупнейший автопроизводитель Японии Toyota создает альянс с Suzuki для развития технологий будущих поколений. «Так как действительность вокруг автомобильной индустрии стремительно меняется, нам необходимо иметь возможность отвечать на эти изменения, чтобы выжить», – заявил президент Toyota Акио Тойода. «Я рад, что Suzuki может начать переговоры с Toyota о поиске идей для партнерства», – присоединился к нему и предправления Suzuki Осаму Сузуки. FT