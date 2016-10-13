Трудности перевода

«АвтоВАЗ» планирует перевести часть сотрудников на предприятия, которые являются его поставщиками и находятся в Тольятти, заявил новый президент компании Николя Мор, весной сменивший на этом посту Бу Андерссона. Поставщикам потребуются дополнительные работники, так как «АвтоВАЗ» в течение трех лет собирается увеличить долю локальных автокомпонентов на 10%, рассказал представитель компании. Но он также пояснил, что сейчас предприятие договаривается о создании рабочих мест не только с фирмами-поставщиками, но и с компаниями из других отраслей. Например, в Тольятти откроется колл-центр Сбербанка на 1200 рабочих мест. Он будет расположен в многоэтажном здании, где раньше находился автовазовский отдел закупок (эти пустующие помещения завод сдал банку в долгосрочную аренду). Приоритет при найме персонала в сбербанковский центр будет отдаваться работникам «АвтоВАЗа». Сбербанк этот факт подтвердил. «Ведомости» решили выяснить, почему «АвтоВАЗ» помогает увольняемым сотрудникам с трудоустройством и на каких условиях компании-поставщики готовы принять их в штат.

Не могут взять

В последнее время автопроизводители требуют снижать цены на автокомпоненты, говорит Светлана Кузнецова, директор по персоналу самарского предприятия «Самараавтожгут» (производит жгуты проводов для электропроводки автомобилей, основным потребителем которых является «АвтоВАЗ»). В таких условиях, отмечает она, думать о расширении производства не приходится и новых людей взять невозможно. На сайте компании говорится, что раньше у нее были филиалы в Сызрани, Тольятти, Чапаевске, Бугуруслане. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, остался один филиал в Тольятти. И он, по словам Кузнецовой, в ноябре будет закрыт. Кузнецова отмечает, что принять новых сотрудников «Самараавтожгут» сможет, только если «АвтоВАЗ» обеспечит предприятие дополнительными заказами.

Директор другого небольшого тольяттинского предприятия «Интра» (тоже поставляет автокомпоненты «АвтоВАЗу») Сергей Вдовин готов увеличить штат сотрудников на несколько десятков человек, но тоже при условии, что автопроизводитель обеспечит фирму заказами. Предприятию не хватает электро- и радиомонтажников, технологов, электриков. Если нанять дополнительно 30–50 человек, то компания сможет производить иммобилизатор для замка зажигания автомобилей Renault и Lada Largus и будет выпускать по 10 000 штук в месяц, говорит Вдовин.

Доплата за увольнение

Пока ситуация с переводом части персонала «АвтоВАЗа» к поставщикам остается неясной, завод пытается решить вопрос излишней численности персонала другими способами. С февраля по август на предприятии была введена сокращенная четырехдневная рабочая неделя. К ней завод вернется снова с 17 октября этого года по 19 февраля 2017 г. Компания также ищет способы расстаться с людьми предпенсионного и пенсионного возраста, которых на заводе более 5000. Они смогут покинуть предприятие добровольно в обмен на доплату к пенсии в течение пяти лет. Размер доплаты зависит от стажа работы и будет составлять несколько тысяч рублей в месяц. Деньги компания будет перечислять в собственный негосударственный пенсионный фонд. Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права компании «Хренов и партнеры», считает эту меру разумной. Ведь суммы, затраченные на гарантированные выплаты работникам, несопоставимы с затратами на содержание тех же работников на рабочем месте, даже при условии перехода предприятия на 3–4-дневную рабочую неделю. Чем большее количество работников будет уволено по такой схеме, тем выгоднее «АвтоВАЗу», говорит она.

Меньше машин – меньше людей С 2013 г. российский рынок легковых автомобилей сократился вдвое. При мощности около 1 млн автомобилей в год «АвтоВАЗ» загружен менее чем наполовину. Теперь предприятие решает проблему избыточной рабочей силы. В 2015 г. на заводе, по данным СПАРК, работало 50 046 человек, сейчас, как заявляет компания, – около 43 000.

Еще одна стимулирующая к увольнению мера – выплата разовых пособий тем, кто после ухода с предприятия откроет свое дело. Ее размер составит от 60 000 руб. для малого бизнеса и 300 000 руб. для проекта большого масштаба.

Раньше «АвтоВАЗ» увольнял работников по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов. В 2015 г. предприятие снизило численность сотрудников на 15%, и сейчас она составляет 43 000 человек. На оплату труда приходится почти 10% себестоимости «АвтоВАЗа».

Перевести, чтобы вернуть

Практику переводов работников на другие предприятия используют многие автозаводы. Таким образом они стараются сохранить кадры на случай полной загруженности производственных мощностей. К середине прошлого года «Фольксваген груп рус» сократила 770 рабочих мест из 5200, рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Дмитрий Трудовой. Как и на «АвтоВАЗе», согласившиеся добровольно уйти работники «Фольксваген груп рус» получали при увольнении несколько окладов. Таких оказалось 500 человек. Еще 270 пришлось перераспределять на другие предприятия.

Двести работников переводом оформили на моторный завод «Фольксваген груп рус» в Калуге, который расположен непосредственно на производственной площадке по сборке автомобилей. Еще 70 человек трудоустроили в логистический центр автокомплектующих, который находится в Чеховском районе Московской области. Но не все переведенные на другие предприятия сотрудники остались там работать, говорит Трудовой. Кто-то уволился сам, кого-то уволили, но те, кто ушел по собственному желанию, объясняли это личными обстоятельствами. Условия труда устраивают всех, говорит профактивист. Тем, кто пришел на моторный завод на более низкую должность, работодатель доплачивает до уровня прежней зарплаты, поясняет он. Кроме того, моторное производство в Калуге молодое и степень загруженности персонала там еще очень низкая. Перевод рабочих на другие предприятия позволил работодателю избежать непопулярной процедуры сокращений и снизить численность персонала за счет естественной текучести кадров, отмечает Трудовой.

В одиночку не справятся

В одиночку акционерам «АвтоВАЗа» вопрос трудоустройства уходящего с предприятия персонала вряд ли удастся решить, считает президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. Это проблема всех моногородов, в том числе и Тольятти, где еще несколько лет назад нужно было развивать новые производства, отмечает он. Меры, которые предлагает сейчас «АвтоВАЗ», не вполне справедливы, считает Кравченко. Люди должны получать достойные выплаты при увольнении, иметь возможность переобучиться и трудоустроиться на стабильно работающие предприятия. Но поскольку речь идет о нескольких десятках тысяч человек, без поддержки федеральных и региональных властей здесь не обойтись, замечает он.

К тому же практика переводов не всегда оказывается эффективной. Хотя работодатель и гарантирует сотрудникам, что они смогут вернуться на прежнюю работу в случае открытия вакансии, но так происходит не всегда, замечает Трудовой. Он знает, что на «Фольксваген груп рус» были примеры, когда водителей погрузчиков с зарплатой 36 000 руб. переводили на должность водителей перегонщиков с окладом 26 000 руб. и в течение двух лет доплачивали им до прежнего уровня зарплаты. Вернуться назад некоторые не смогли из-за плохих отношений с прежним руководством. Другие вернулись, но на более низкие должности, например операторов логистики. Теперь они получают зарплату 32 000 руб. и им больше не доплачивают, рассказывает Трудовой. «Фольксваген груп рус» эту ситуацию «Ведомостям» не прокомментировала.