Цифры. Тенденции. События

Уходят в простой

Завод «Орел Алроса», дочернее предприятие компании «Алроса», собирается приостановить производство, сообщил заместитель генерального директора завода Валерий Диденко. Он уточнил, что приказ на отправку в простой более 120 работников предприятия уже подготовлен. Ранее предполагалось, что «Алроса» с конца сентября прекратит поставки на орловское предприятие, но оно будет продолжать работать, используя запасы. Однако последняя поставка была в августе. Тогда же Арбитражный суд Орловской области ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия, а «Алроса» подала иск на признание завода банкротом. Интерфакс

В Лучегорске рабочие прекратили голодовку

Работники Лучегорского угольного разреза в Приморье решили прекратить голодовку после встречи с руководством предприятия. На ней был подписан протокол со всеми требованиями рабочих. Как сказал председатель координационного совета организаций профсоюза Пожарского района Сергей Беляков, принято решение провести служебное расследование действий некоторых должностных лиц угольного разреза, а также выплатить рабочим премию, которой они лишились. По мнению работодателя, причиной конфликта стало невыполнение Лучегорским угольным разрезом установленных показателей работы, из-за чего премии за август были снижены. Сейчас рабочим обещают выплатить 28 млн руб. Интерфакс

Шахтеров спешно эвакуировали из шахты

Около половины горняков шахты «Заполярная» в Воркуте были выведены на поверхность после того, как в шахте сработал один из датчиков угарного газа. Он зафиксировал превышение нормативного уровня оксида углерода. Признаков возгорания или задымления не выявлено. По данным «Воркутаугля», которому принадлежит шахта, в момент инцидента под землей находилась ремонтная смена в составе 140 человек. Работа шахты была временно приостановлена. По оценкам экспертов, угрозы для жизни и здоровья людей нет, в результате инцидента никто не пострадал. ТАСС

На пути к сотрудничеству

Торговое представительство России в Китае и другие российские госструктуры намерены «в максимальной степени» задействовать потенциал российского малого и среднего бизнеса в Поднебесной, заявил заместитель торгового представителя России в Китае Андрей Горобец. Он отметил, что к настоящему моменту Россия и Китай уже реализовали несколько крупных проектов, в том числе в области энергетики. Теперь можно развивать сотрудничество на уровне малых и средних предприятий. Здесь много возможностей, потому что спектр деятельности небольших компаний практически не ограничен – от сферы услуг и торговли до научных изысканий, сказал Горобец. ТАСС