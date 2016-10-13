Платить не будем

Минюст обратился в Конституционный суд с запросом о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 31 июля 2014 г. по делу «ЮКОС против России», сообщила в среду пресс-служба ведомства. Там считают, что обязательства, возложенные на Россию этим постановлением, противоречат Конституции. Это уже второй запрос о неисполнении решения ЕСПЧ – ранее судьи освободили Россию от обязательства предоставить заключенным право голоса.

Принципиальное решение о виновности ответчика ЕСПЧ вынес в сентябре 2011 г., признав нарушение прав ЮКОСа на уважение его имущества. А в июле 2014 г. суд постановил, что Россия должна выплатить экс-акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро: эта сумма включала в себя незаконно взысканные штрафы за неуплату налогов за 2000–2001 гг., также суд счел чрезмерно завышенным исполнительный сбор в размере 7%.

Именно эту, вторую часть решения Минюст сейчас оспаривает в Конституционном суде. По словам федерального чиновника, знакомого с содержанием запроса, сомнения в возможности исполнения вызывают три позиции из постановления ЕСПЧ. В частности, он признал незаконной примененную трактовку трехгодичного срока давности (не с момента нарушения, а с момента, когда о нем стало известно), но Конституционный суд ранее признал такую практику соответствующей Конституции. Также у ЕСПЧ вызвал нарекания расчет исполнительного сбора, но российские власти не считают, что он служит лишь для покрытия затрат на исполнение решения – он также играет роль штрафных санкций (его размер зависит от добросовестности поведения должника), и такой подход также был подтвержден Конституционным судом. Наконец, принятие ЕСПЧ решения в пользу неограниченного круга лиц также вызывает недоумение: в ходе судебного разбирательства никто из акционеров не был участником процесса, не заявлял материальных претензий и не уполномочивал представителя компании-заявителя на защиту своих интересов. Эти претензии Минюст сформулировал сразу после оглашения решения ЕСПЧ, напоминает собеседник.

Директор GML (представляет интересы ЮКОСа) Тим Осборн назвал такой шаг ожидаемым: «Это еще один пример того, как Россия не уважает свои международные обязательства и верховенство права».

Закон о возможности неисполнения решений ЕСПЧ для того и принимался, чтобы была возможность маневрировать, говорит адвокат Вадим Клювгант. Но если Конституционный суд найдет причину для неисполнения решения по ЮКОСу, то конфликта с ЕСПЧ и европейскими институтами не избежать, предупреждает он.

В подготовке статьи участвовали Нина Ильина и Елена Мухаметшина