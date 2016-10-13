Статья опубликована в № 4181 от 13.10.2016 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Администрация [США] формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было исполнено. Это не диалог, это диктат какой‑то».

Президент пообещал, что Россия будет работать с любым лидером США – «если, конечно, руководитель США хочет работать с нашей страной». («Ведомости»)

Виталий Мутко

«Никаких чрезмерных полномочий у министерства нет. У меня одно полномочие – получать по голове, особенно когда у нас что-то плохо в стране».

Министр спорта уверен, что даже в случае реформирования его отрасли «роль государства в управлении спортом ослабевать не будет ни в коем случае». («Интерфакс»)

Сергей Лавров

«Вокруг президентской кампании [в США] так много непристойностей с обеих сторон, что я предпочел бы воздержаться от комментариев».

Министр иностранных дел России не захотел поделиться своим мнением о грубых высказываниях кандидата-республиканца Дональда Трампа. (CNN)