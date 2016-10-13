Угроза из Португалии

В сентябре МВФ предупредил, что Португалия рискует не выполнить обещания по снижению бюджетного дефицита до менее чем 3% ВВП в 2016 г.

Слабый экономический рост и ухудшение инвестиционного климата Португалии беспокоит ЕС. Госдолг страны достиг почти 130% ВВП и ей снова может понадобиться финансовая помощь, пишет WSJ. В сентябре МВФ предупредил, что страна рискует не выполнить обещания по снижению бюджетного дефицита до менее чем 3% ВВП в 2016 г. Этого же опасается Германия: из-за смягчения налоговой политики в 2015 г. вырос риск, что потребуется новая программа помощи. «Португалия совершает ошибку, что не придерживается жесткой экономии», – заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (цитата по Reuters).

В ноябре 2015 г. новое правительство частично отказалось от мер жесткой консолидации бюджета – повысило минимальную зарплату и снизило повышенный налог на доход.

Но последние прогнозы показывают, что страна сталкивается с большими проблемами, чем ожидалось. По прогнозу ЦБ страны, инвестиции в основной капитал сократятся на 1,8%, экономика вырастет только на 0,9% – вдвое ниже оценки правительства. Потребление и экспорт покажут незначительный рост, ждет ЦБ. Низкие темпы роста вместе с высоким частным и госдолгом – ядовитое сочетание, предупреждает стратег Commerzbank Дэвид Шнаутц (цитата по WSJ). С 2011 г. правительство повысило налоги, сократило расходы, а также реформировало рынок труда. В 2014 г. Португалия вышла из программы помощи, но обещания сделать госсектор более эффективным так и остались невыполненными, напоминает Шнаутц.

Во II квартале потребление выросло в годовом выражении только на 1,7% по сравнению с 2,6% в первом при прогнозе в 2,4% на 2016 г., свидетельствуют данные агентства статистики страны. Падает спрос со стороны бизнеса. «Новая политика вредит производительности», – говорит президент Ассоциации текстиля и одежды Пауло Ваз (цитата по WSJ). Например, решение о восстановлении четырех праздничных дней обходится текстильным предприятиям в 150 млн евро в год, сказал он.

Министр финансов Марио Сентено заявил, что правительство планирует расширять льготы, например для инвесторов. Снижение уровня безработицы до 11,1% в июле с 12,3% годом ранее показывает, что политика правительства эффективна, считает он. Но экономисты МВФ усомнились в достоверности данных, пишет FT.