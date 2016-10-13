Дешевые патенты для всех

Предпринимателей, которые могут получить патент, должно быть больше, а сами патенты дешевле, считают депутаты. Существующих мер поддержки мало

Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса недостаточно эффективны, говорится в рекомендациях участников парламентских слушаний к проектам основных направлений налоговой и бюджетной политики. С 2013 г. число представителей малого и среднего бизнеса почти не растет, напоминают они, налоговая политика должна решать реальные потребности бизнеса.

Минфин в проекте Основных направлений налоговой политики предлагает закрепить уже принятые решения: освободить до 2019 г. от НДФЛ всех, кто незаконно получает доход от бизнеса, но уведомит об этом налоговиков; купившим патенты или выплачивающим ЕНВД предоставить вычет на покупку кассовой техники, ограничить повышение ЕНВД.

Популярный патент В Москве популярность патентов растет: по данным департамента экономической политики, за первое полугодие 2016 г. число выданных патентов выросло на 80% к тому же периоду 2015 г. до 29 669 патентов. Самих ИП за январь – июнь 2016 г. стало больше на 15,9% (248 400 человек). Рост связан с удобством системы, с тем, что патент освобождает от уплаты торгового сбора, а также со снижением его цены в 2015 г., объясняет представитель департамента.

Участники слушаний предлагают расширить поддержку. Например, уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов, а за задержку оплаты патента не отбирать его у предпринимателя, а только брать штраф в 20% от его стоимости, следует из документа.

Патент освобождает от выплаты НДФЛ, НДС и налога на имущество, перейти на систему могут индивидуальные предприниматели (ИП), нанимающие не больше 15 человек и с годовым доходом не более 60 млн руб. В кодексе перечислены 63 вида бизнеса по патенту, но, например, в Москве купить патент можно на 80 видов. Стоимость – 6% от возможного дохода, к примеру, патент на торговлю в ЦАО стоит 20 000 руб. в месяц, в пределах МКАД – 10 000 руб., а за МКАД – 7000 руб.

На ИП, по данным Минэкономразвития, приходится 25% доходов бюджета от малого и среднего бизнеса. Поступления в бюджет Москвы за I квартал от патентов выросли более чем на 70% – с 1,3 млрд до 2,3 млрд руб. Всего, по данным ФНС на 1 октября 2016 г., было зарегистрировано 3,5 млн ИП.

Но сейчас многие не могут получить патенты, говорит Елена Дыбова из ТПП. Например, частные специалисты в области PR, корректоры, редакторы, подтверждает Николай Калмыков из РАНХиГС. ИП тратят много времени, сталкиваются с двойным толкованием – одни органы власти считают, что они соответствуют требованиям по виду деятельности, другие – нет, рассказывает Олеся Сапа из «Опоры России».