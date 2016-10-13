Цифры. Тенденции. События

24%

На столько снизилось положительное сальдо внешней торговли в августе – до $4,9 млрд с $6,5 млрд в июле, сообщил ЦБ. Это минимум с апреля 2009 г. Экспорт в августе составил $23,3 млрд, что на 3,4% больше, чем в июле. Импорт рос гораздо быстрее – на 14,6% до $18,4 млрд. Это максимум с декабря 2014 г. Внешнеторговый профицит в январе – августе составил $55,7 млрд, что на 48,7% меньше, чем годом ранее. Экспорт снизился на 25,7% до $174 млрд, импорт – на 5,6% до $118,3 млрд. По оценке ЦБ, профицит в январе – сентябре снизился в 1,9 раза до $63,1 млрд. Интерфакс

Дивиденды на год раньше

Дивиденды от Сбербанка за 2016 г. ЦБ должен будет перечислить в бюджет до 1 августа 2017 г., следует из проекта бюджета на 2017–2019 гг. Сейчас ЦБ перечисляет в бюджет 90% чистой прибыли. В 2015 г. регулятор заработал 112,4 млрд руб. по РСБУ. ЦБ сначала перечислит дивиденды Сбербанка, а затем часть прибыли ЦБ, предназначенная для бюджета, будет уменьшена на эту сумму. По проекту Основных направлений бюджетной политики Минфин рассчитывает получить в 2017 г. дополнительно 339 млрд руб. от дивидендов госкомпаний, в 2018 г. – 296 млрд, в 2019 г. – 263 млрд. По итогам 2015 г. на выплату дивидендов Сбербанк направил 20% чистой прибыли по МСФО, или 44,58 млрд руб. Интерфакс

Половина госкомпаний

Росимущество запросило у госкомпаний прогноз дивидендов за 2016–2018 гг. Запрос поступил в понедельник, сообщил источник в одной из госкомпаний. Он направлен компаниям, входящим в «перечень 91-р», где позицию государства как акционера определяет правительство, уточнил источник в финансово-экономическом блоке правительства. В документе руководитель ведомства Дмитрий Пристансков ссылается на итоги совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. Но собеседник агентства в одной из госкомпаний утверждает, что окончательного решения пока нет. Интерфакс