В день вручения Нобеля по литературе умер лауреат 1997 г. Дарио Фо

Итальянский драматург и режиссер Дарио Фо, лауреат Нобелевской премии, скончался в возрасте 90 лет. Дарио Фо чаще всего работал в жанрах фарса, гротеска и сатиры. Таковы работы «Мистерия-буфф», «Смерть анархиста от несчастного случая», «Тук-тук! Кто там? Полиция», «Не можешь платить – не плати» и др. Как режиссер Фо включал в свои спектакли элементы театра кукол и цирка. Он участвовал в съемках фильма-расследования «9/11», посвященного терактам в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Фо также занимался политической деятельностью: он боролся за пост мэра Милана и был членом Партии коммунистического возрождения Италии. В 1997 г. он получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «За то, что он, подражая средневековым шутам, порицает власть и авторитет и защищает достоинство угнетенных». Reuters, Lenta.Ru

В Пулковской обсерватории пройдет фестиваль

В Пулковской обсерватории, на единственной возвышенности в окрестностях Санкт-Петербурга, в месте знаковом не только для ученых, но и для бардов и рок-музыкантов советской эпохи, 15 и 16 октября 2016 г. пройдет первый музыкально-просветительский фестиваль «Пулковский меридиан». Его публика сможет изучить экспозицию музея обсерватории, прослушать лекции, посвященные разным аспектам изучения космоса, и побывать на выступлениях не чуждых астрономии музыкантов, среди которых одна из легенд Ленинградского рок-клуба – группа «Странные игры», джазовый пианист Даниил Крамер, брасс-квинтет Мариинского театра и другие артисты. Цель фестиваля, который должен стать ежегодным, – привлечь внимание к проблемам развития астрономии в России, а часть вырученных средств пойдет на подготовку обсерватории к работе в зимний период. Ставший названием Пулковский меридиан – меридиан, проходящий через центр Круглого зала главного здания Пулковской обсерватории. До начала XX в. использовался в качестве нулевого меридиана для отсчета географической долготы на картах Российской империи. Ведомости