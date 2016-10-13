Отели на плаву

В Петербурге запущена программа по созданию плавучих отелей, для них уже выбрано 12 адресов, в том числе в Галерной гавани и рядом со стадионом, сообщил председатель комитета по туризму Андрей Мушкарев. По его словам, список участков согласовывается, они не в историческом центре, а там, где отелей немного. В таком отеле будет 30–50 номеров, инвестиции в его открытие – 25–50 млн руб., говорит он. Ведомости

ЛСР увеличила продажи

Группа ЛСР в январе – сентябре 2016 г. увеличила продажи на 51% к аналогичному периоду прошлого года до 53,1 млрд руб. Было продано 509 000 кв. м жилья – на 33% больше, чем годом ранее. В III квартале объем реализованной недвижимости снизился на 8% по сравнению с III кварталом 2015 г. до 143 000 кв. м, но вырос в рублевом выражении на 12% до 15,4 млрд руб. Доля продаж в Москве у ЛСР в этом году достигла 42%, за девять месяцев продано жилья на 22 млрд руб., в 2,8 раза больше, чем годом ранее (в площадях рост составил 74% до 155 000 кв. м). В Петербурге с начала года ЛСР заключила новых контрактов на 27,2 млрд руб. (рост 16%), всего было продано 290 000 кв. м жилья, на 27% больше, чем годом ранее. Ведомости

Расторгнуто 33 строительных контракта

За девять месяцев 2016 г. адресная инвестиционная программа комитета по строительству выполнена на 38,8%, из годового лимита – 28,7 млрд руб. – выполнено работ на 10,8 млрд, сообщил вице-губернатор Игорь Албин. За этот период было расторгнуто 33 госконтракта, включая три на строительство стадиона на Крестовском острове. Из-за нарушений условий госконтрактов направлено 220 претензий на общую сумму 8,7 млрд руб., из которых 41 – по объектам стадиона на сумму 6,9 млрд руб. Комитет направил в банки 39 требований на сумму 877 млн руб. Ведомости