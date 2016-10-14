«Мегафон» сообщает о кадровых изменениях

Коммерческий блок объединит функции развития бизнеса на массовом и корпоративном рынках. Его возглавит Влад Вольфсон, ранее занимавший позицию директора по развитию корпоративного бизнеса. В операционный блок войдут направления инфраструктуры, закупок и логистики, правовая функция и GR. Операционный блок возглавит Анна Серебряникова, ранее занимавшая позицию директора по правовым вопросам и GR. Компанию покидают исполнительный директор Евгений Чермашенцев и директор по развитию бизнеса на массовом рынке Константин Лиходедов. Интерфакс

Бумаги «Системы» и «Мегафона» попали в индекс высокодоходных бумаг

Индексный провайдер WisdomTree включил депозитарные расписки «Мегафона» и АФК «Система» в индекс WisdomTree Emerging Markets High Dividend, сообщает «ВТБ капитал». В этот индекс провайдер включает бумаги, показавшие наиболее высокую дивидендную доходность на развивающихся рынках. По прогнозу «ВТБ капитала», приток капитала в депозитарные расписки «Мегафона» со стороны инвесторов составит порядка $16 млн, в депозитарные расписки «Системы» – $4 млн. Интерфакс

Сбербанк поборется с киберпреступниками

Сбербанк и Microsoft в России подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере кибербезопасности, говорится в сообщении Microsoft. Документ предполагает создание центра противодействия киберпреступникам для защиты российского бизнеса. Сбербанк планирует оказывать компаниям услуги киберстрахования, консалтинга и обучения, следует из сообщения. Ведомости

Альфа-банк отчитался о запуске Samsung Pay в России

Клиенты банка начали пользоваться сервисом Samsung Pay 29 сентября 2016 г. Всего они совершили уже 7903 транзакции, сообщает банк. География покупок охватывает весь мир – операции прошли в 27 странах и 523 городах. Больше всего люди платят в Москве (39,4%) и Санкт-Петербурге (8,93%). Samsung Pay чаще используют для оплаты в супермаркетах (30,78% от общего числа транзакций), ресторанах и кафе (18,68%) и магазинах одежды (12,06%), отмечают сотрудники банка. Ведомости

ICANN запускает компанию, распределяющую IP-адреса

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) рассчитывает до конца текущего года запустить дочернюю компанию Public Technical Identifiers (PTI), отвечающую за распределение IP-адресов, заявил вице-президент ICANN Михаил Якушев журналистам в кулуарах конференции CyberCrimeCon. Уже сформирован совет директоров PTI, определен персонал, который будет переведен из ICANN. Интерфакс