Nike сядет на Кузнецком Мосту

Компания «Тринфико» сдала в аренду 3000 кв. м торговых помещений на Кузнецком Мосту, 14, фирме A3 Retail Group, сообщили партнеры. Новый арендатор планирует к весне 2017 г. открыть крупнейший в России флагманский магазин Nike. Ведомости

«Русагро» подумает о теплицах

Агрохолдинг Вадима Мошковича «Русагро» до конца 2016 г. примет решение о том, будет ли компания реализовывать проект строительства теплиц. Пока «Русагро» проводит оценку рисков, связанных в том числе и со снятием продэмбарго, сообщил Мошкович на форуме «Россия зовет!». Агрохолдинг планировал уже летом 2016 г. начать строительство тепличного комплекса на 100 га в Тамбовской области. Гендиректор «Русагро» Максим Басов оценивал проект примерно в 24 млрд руб. ТАСС

Uniqlo не заработал

Чистая прибыль Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, за 2016 финансовый год, завершившийся 31 августа, упала на 56,3% год к году – до 48 млрд иен ($464 млн), сообщила компания. Резкое падение прибыли она объяснила убытками от разницы валютных курсов и убытками от обесценения J Brand, а также Uniqlo в Японии и США. Выручка за отчетный период выросла на 6,2% год к году до 1,79 трлн иен ($17,3 млрд). Ведомости

Zenden присматривается к Carlo Pazolini

Президент российской обув­ной компании Zenden Андрей Павлов заявил об интересе к покупке ритейлера Carlo Pazolini, в отношении которого введена процедура наблюдения. «Как вариант – рассматриваем. Будут предложения – будем общаться», – сказал он. Сейчас Zenden заинтересована в покупке 5– 6 компаний в сегментах одежды и обуви и построении холдинга. Приемлемая для Zenden сумма сделки, по словам Павлова, – 1– 2 млрд руб. за актив. RNS