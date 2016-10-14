Цифры. Тенденции. События

Самозанятым нужен статус предпринимателей

Самозанятым гражданам надо дать статус индивидуального «предпринимателя-самозанятого», потому что, по сути, они и есть предприниматели, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Если же самозанятых приравнивать к обычным работникам, то потребуется изменение Гражданского кодекса, добавил он. Это предложение бизнес-омбудсмен внес в ответ на заявление главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, который призвал закрепить за самозанятыми гражданами статус рабочей силы и обязать их приобретать патент. Титов предлагает самозанятым платить государству фиксированную сумму 10 000 руб. в год. Эта сумма будет включать страховые взносы, чтобы самозанятый смог обеспечить себе будущую пенсию и медицинское обслуживание. ТАСС

Гамозанятым нужен статус предпринимателей

Доля прямых закупок госкомпаний дорожно-строительного сектора у представителей малого и среднего бизнеса в 2016 г. составила 27%, заявил председатель комитета по транспорту «Опоры России» Глеб Киндер. По его мнению, это совсем небольшая доля. Для сравнения: в 2015 г. она составляла 15%. Тендеры, как и прежде, выигрывают крупные строительные компании, которые становятся генподрядчиками и не предлагают участия в проекте малому бизнесу, отметил он. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое увеличивает долю прямых закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства с 10 до 15%. ТАСС

Сенную площадь очистили от самостроя

Сенная площадь Петербурга очищена от торговых павильонов и ларьков. Освобожденные места рабочие мостят брусчаткой и вывозят строительный мусор. В результате ранее проводившихся проверок установлено, что более 60 торговых объектов на Сенной используются незаконно и подлежат демонтажу. Интерфакс