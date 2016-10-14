UC Rusal смотрит на юани

UC Rusal изучает возможность рефинансировать долг с помощью выпуска облигаций в евро и юанях и ведет переговоры с китайским регулятором, рассказал директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин. Чистый долг UC Rusal на конец первого полугодия 2016 г. составлял $8,3 млрд. Bloomberg

ФАС заинтересовалась ценами «Лукойла»

Волгоградское УФАС сообщило о возбуждении дела в отношении ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» из-за признаков установления монопольно высокой цены при розничной продаже бензинов марок Аи-92 и Аи-95 в Волгограде с 1 октября 2014 г. по 1 апреля 2016 г. При снижении оптовых цен на бензин в осенне-зимние периоды розничные цены оставались неизменными либо росли, поясняется в сообщении. ТАСС, Ведомости

Выпуск стали растет

Производство стали у НЛМК и ММК выросло по итогам девяти месяцев 2016 г. на 2 и 0,5% до 12,3 млн и 9,3 млн т соответственно, следует из сообщений компаний. Производство стали у «Северстали» сохранилось на уровне 8,7 млн т. Ведомости

«Соллерс» может заплатить дивиденды

Основной владелец «Соллерса» Вадим Швецов не видит проблем, которые могут помешать компании выплатить дивиденды по итогам 2016 г. «Заказы у нас до конца года уверенные», – сказал он. Финансовые результаты компании, по его словам, «очень неплохие». Последний раз «Соллерс» выплачивал дивиденды за 2013 г. Интерфакс

Evraz занял $85 млн

Альфа-банк предоставил Evraz $85 млн на рефинансирование текущей задолженности, сообщил банк. Срок погашения – 2022 г. Благодаря займу Evraz смог оптимизировать кредитный портфель за счет снижения стоимости обслуживания и увеличения сроков выплаты, отмечает банк. Ведомости

Шахта «Заполярная» заработала

Шахта «Заполярная» компании «Воркутауголь» возобновила работу в ночь на четверг, по информации регионального управления МЧС. Шахта «Заполярная» работает в штатном режиме, соответствующее разрешение от МЧС было получено после завершения работы штаба по ликвидации происшествия, сообщила сама компания. В среду на шахте «Заполярная» датчики зафиксировали превышение нормативного уровня оксида углерода. Все работники предприятия были эвакуированы. Никто не пострадал, ущерба для предприятия нет, заявляют в компании. Интерфакс