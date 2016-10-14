Свободу университетам

На статью «Доктор и науки» (№ 192 от 13.10.2016, стр. 07)

Классический университет базируется на принципах университетского самоуправления и академических свобод. Именно этого не было в советских университетах, они были университетами по названию, а не по сути. Советский университет – это часть государства, это вуз, именно заведение, хотя и высшее учебное, а не университет. В 90-е у нас был сделан шаг по восстановлению в университетах академических свобод и самоуправления. Но сейчас – откат назад и в этой сфере. Чиновники указывают, как и чему надо учить студентов, как надо развивать науку в университетах. <...> Как защищаться от засилья лженауки в гуманитарной сфере? Можно апеллировать к президенту, к международному сообществу. Но в первую очередь надо освободить университеты, науку от чиновничьего, государственного диктата. Чтобы университет стал частью гражданского общества и коммуницировал с властью на равных, тогда и не надо будет пресмыкаться перед чиновниками, честь и репутация станут цениться дороже, чем желание угодить начальству.

Рустам Бикметов, Москва

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