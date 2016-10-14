Страсбург ускоряется

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы фигурантов болотного дела Алексея Гаскарова и Ильи Гущина и придал им приоритет, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Оба заявителя – участники второй волны дела о массовых беспорядках 6 мая 2012 г., их осудили в августе 2014 г., а жалобы ушли в Страсбург вслед за обращениями осужденных в феврале 2014 г., напоминает Чиков. Ранее ЕСПЧ объединил семь жалоб болотных узников в единое производство «Акименков и другие против России» и поставил перед правительством России 26 вопросов. Те же вопросы в отношении акции 6 мая суд ставит и в связи с жалобой Гаскарова – Гущина, но в дополнение просит уточнить: действительно ли Гущина осудили дважды за одно и то же (как участника массовых беспорядков на Болотной его сперва подвергли административному взысканию, а затем и уголовному наказанию), был ли суд над Гаскаровым, по мнению российского правительства, независимым и справедливым и было ли преследование заявителей вызвано политическими мотивами?

Чиков отмечает значительный прогресс в продвижении жалоб по болотному делу в ЕСПЧ: первые были поданы еще в 2012 г. и были связаны прежде всего с обстоятельствами арестов, только в сентябре 2015 г. суд признал нарушение права на свободу и личную неприкосновенность трех фигурантов. А на прошлой неделе ЕСПЧ вынес решение по жалобе Ярослава Белоусова, обнаружив также нарушение права заявителя на справедливое судебное разбирательство и свободу собраний. Обращения Гаскарова и Гущина были поданы в 2015 г., и спустя всего год они коммуницированы и получили приоритет. Суд уже сформулировал свою позицию – как относительно обоснованности содержания заявителей под стражей, так и в целом обо всем деле, это дало возможность ускорить принятие решений, полагает Чиков. Он также не исключает возможности вынесения пилотного постановления, в котором ЕСПЧ выразит системную позицию по практике проведения публичных мероприятий в России – интерес суда к таким мероприятиям за последние пару лет резко вырос.