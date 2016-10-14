Генеральная ассамблея ООН утвердила нового генсека

Генеральная ассамблея ООН в четверг утвердила новым генеральным секретарем организации бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша. Он вступит в должность 1 января 2017 г. и останется на этом посту до 31 декабря 2021 г. 67-летний Гутерриш сменит 72-летнего Пан Ги Муна, который возглавлял ООН 10 лет. Всего на должность генсека претендовали 13 человек (в том числе семь женщин), среди них экс-президент Словении Данило Тюрк, министры иностранных дел Аргентины Сусана Малкорра и Словакии Мирослав Лайчак, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Россия предпочла бы видеть генсеком восточноевропейца, заявлял ранее российский постпред при ООН Виталий Чуркин: по его словам, Москва «всегда была привержена» этой позиции. Гутерриш проработал в должности премьер-министра Португалии с 1995 по 2002 г., а последние 10 лет был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, но пока никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей стран – постоянных членов Совета Безопасности (США, Россия, Франция, Великобритания и Китай). Генсек назначается Генассамблеей по рекомендации Совбеза, а тот принимает решение по кандидатуре в ходе закрытых обсуждений и серии рейтинговых голосований. При этом любой из пяти постоянных членов совета может воспользоваться правом вето.

Новый генсек ООН Россию вполне устраивает, ведь он фигура максимально нейтральная, считает профессор Дипломатической академии Сергей Большаков: «Он очень опытный и максимально неангажированный политик, Португалия тоже страна достаточно нейтральная, несмотря на то что входит в ЕС и НАТО. Его предшественник Пан Ги Мун позволял себе неоднозначные высказывания в наш адрес. А из Восточной Европы кого-то проталкивать нам тоже было не жизненно важно, ведь они по большей части настроены к России очень скептично».