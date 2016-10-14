Статья опубликована в № 4182 от 14.10.2016 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Я бы порекомендовал избегать каких-либо ассоциаций, параллелей, каких-то там подозрений до того, пока не установлено, кто это совершил».

Пресс-секретарь президента призвал не делать поспешных выводов о нападении на дочь известного мастера смешанных единоборств Федора Емельяненко. (ТАСС)

Юрий Ушаков

«По итогам переговоров будет подписано соглашение о поставке зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и некоторые другие документы».

По словам помощника президента России, в ходе визита в Индию будет решен вопрос и о продаже Россией трех фрегатов проекта 11356. («Ведомости»)

Борис Джонсон

«Россия – великая страна. Я русофил, я был в России, когда мне было 16 лет, но России следует прекратить свои варварские акты в Сирии».

Министр иностранных дел Великобритании считает, что Россия не несет такой же угрозы миру, как СССР, и не хотел бы «бесконечной конфронтации» с ней. (The Guardian)