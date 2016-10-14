Без смертельных битв

Руководителем Росреестра и замминистра экономического развития назначена Виктория Абрамченко, бывший статс-секретарь и замминистра сельского хозяйства.

Это решение – объединение нормативной площадки министерства и практической работы Росреестра, считает министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, представляя Абрамченко, сказал, что она не должна допускать, чтобы при всяком назначении руководителя территориального отделения Росреестра начиналась смертельная битва (см. врез). Абрамченко предложила подчиненным, чтобы Росреестр стал лучшим в исполнении национального плана по борьбе с коррупцией. В феврале Шувалов уже сетовал на повышенный интерес чиновников к должностям в Росреестре.

Дела Росреестра В 2015 г. возбуждено 30 уголовных дел в отношении 31 работника из Росреестра по статьям: мошенничество (9), получение взятки (10), посредничество в получении взятки (2), халатность (3), присвоение или растрата (3), регистрация незаконных сделок с землей (1), заведомо ложное заключение эксперта (1), злоупотребление должностными полномочиями (1). Больше всего дел возбуждено против служащих Росреестра по Московской области (4).

Вопросы у Шувалова есть и к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН) – он объединит данные из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и позволит одномоментно регистрировать право собственности и ставить на кадастровый учет недвижимость. Услуга должна заработать 1 января 2017 г., но Шувалов признался: «Докладывают, что вряд ли заработает».

Данные о владельцах и объектах из ЕГРП и ГКН уже сопоставлены практически полностью, говорил представитель Росреестра, не удалось гармонизировать менее 1% сведений. Большая часть организационных и технических мероприятий уже исполнена, заверил представитель Минэкономразвития, опытная эксплуатация и внедрение будут проводиться до конца года.

На новую систему придется перейти всем получателям услуг Росреестра, а это налоговая служба, МВД и проч. – вплоть до МФЦ. Большинство данных оформляются в электронном виде, есть риск, что не все готовы перейти на электронный документооборот с Росреестром, констатировал он. Вопрос о переносе внедрения ЕГРН в Минэкономразвития не обсуждался, заключил представитель министерства.