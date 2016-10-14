Цифры. Тенденции. События

1,4%

На столько, или на $7,3 млрд, сократился в III квартале 2016 г. внешний долг – до $516,1 млрд, сообщил ЦБ. За январь – сентябрь внешний долг снизился на $2,4 млрд, или на 0,5%, с $518,5 млрд. Текущее значение долга – минимальное с конца I квартала 2011 г., когда он составлял $508,3 млрд. Сокращение внешнего дола в III квартале произошло за счет сокращения внешних обязательств банков на $4,4 млрд и других секторов еще на $5,5 млрд. Внешний долг органов госуправления, напротив, вырос на $2,5 млрд на фоне размещений займов, а также активизации нерезидентов на вторичном рынке суверенных займов. Интерфакс

«Роснефть» на курс не повлияет

Возможная покупка «Роснефтью» своих акций при приватизации не повлияет на курс рубля, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «На наш взгляд, здесь не будет никакого влияния, потому что у «Роснефти» достаточно рублевых накоплений», – сказала она. Покупка акций «Башнефти» компанией «Роснефть» также не повлияла на курс рубля. «У меня нет информации, что была какая-то специальная масштабная конвертация валютных накоплений «Роснефти» в рублевые накопления. По нашим оценкам, этот фактор не влиял на курс», – подчеркнула Набиуллина. Интерфакс

246 000 человек

Столько американцев впервые обратилось за пособием по безработице с 3 по 9 октября, сообщил минтруд США, это минимальный уровень с 1973 г. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост числа заявок на 3000. Число заявок на пособие по безработице в США остается ниже отметки в 270 000 уже 15 недель подряд, показывая, что американский бизнес растет достаточно быстро для сохранения компаниями штатов сотрудников, указывают аналитики MarketWatch. Безработица в сентябре в США выросла до 5 с 4,9% месяцем ранее, число рабочих мест увеличилось на 156 000. Интерфакс

50 человек

На столько в 2015 г. выросло общее число миллиардеров в мире – до 1397 человек. Но их совокупное богатство сократилось на $305 млрд до $5,1 трлн, говорится в исследовании UBS и PwC. В среднем миллиардер в 2015 г. стал беднее на $262 млн. В Азии в 2015 г. каждые три дня появлялся новый миллиардер, в США за весь год – пять. Европа наиболее удобна для сохранения богатств: европейские миллиардеры пережили 2015 г. гораздо лучше. Интерфакс