Статья опубликована в № 4182 от 14.10.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 63,35

Локальный взлет цены барреля нефти марки Brent выше $53 опустил доллар к минимумам года, но затем он быстро пошел в рост. В итоге за пять дней его официальный курс вырос на 96 коп. до 63,35 руб./$, а долларовые накопления подорожали на 1,5%.

Евро 69,73

Официальный курс евро стал меньше на 12 коп., составив 69,73 руб. Рублевая стоимость активов, номинированных в евро, уменьшилась на 0,2%.

Всего с начала 2016 г. доллар подешевел на 14%, а евро – на 13%.

Акции и облигации

Российский рынок акций в очередной раз протестировал уровень в 2000 пунктов по индексу ММВБ, но не смог удержаться на нем. За пять последних торговых сессий на Московской бирже его значение уменьшилось на 0,4%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 1976,37 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 1,6% до 987,99 пункта. Чуть менее половины ликвидных акций выросло в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 8,2–9,74% годовых, а корпоративных – 8,8–18,2%.

Паи

За период с 6 по 12 октября у пайщиков как минимум половины открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) увеличились вложения. Наиболее удачливыми оказались клиенты ПИФов компаний сырьевого сектора, паи которых выросли в цене на 2–3,4%. Фонды, отслеживающие динамику индекса ММВБ, принесли прибыль в размере 1,2–1,45%. Худшими инвестициями этого периода оказались паи ПИФов зарубежных фондовых рынков и высоких технологий, подешевевшие на 2,5–6%.

Вклады

Частные розничные банки продолжают снижать доходность рублевых вкладов. В «Россгострах банке» ставки двухлетних рублевых вкладов уменьшены на 0,5 процентного пункта, а в банке «Возрождение» – на 0,3–0,4 п. п. Доходность рублевых вкладов в банке «Ренессанс кредит» стала ниже на 0,25 п. п. А вот Сбербанк, напротив, порадовал вкладчиков, предложив новый юбилейный вклад сроком 175 дней с повышенной более чем на 1 п. п. по сравнению с другими розничными депозитами базовой линейки ставкой: 7,25–8% годовых.

По подсчетам ЦБ, средняя максимальная ставка по 10 банкам с наибольшим объемом рублевых средств физических лиц за первую декаду октября снизилась на 0,03% до 8,66%.

Действующие ставки см. на стр. 09.

Золото

$1257

Цена тройской унции золота увеличилась лишь на 0,1% до $1257, серебра – на 0,8% до $17,45. Платина подешевела на 3,6% до $934 за унцию.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи