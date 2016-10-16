«Война миров» обзаведется телеремейком

Роман Герберта Уэллса ляжет в основу сериала, который будут показывать на канале MTV. Книгу, рассказывавшую о конфликте между людьми и инопланетянами, несколько раз адаптировали для радио, кино и телевидения. Последняя экранизация вышла в 2005-м. Режиссером выступил Стивен Спилберг, а главную роль исполнил Том Круз. Сценарий телесериала напишут Эндрю Кохрен и Джефф Дэвис, участвовавший в работе над другим проектом MATV, сериалом под названием «Оборотень». Продюсерские функции исполнят Джефф Квадинетц и Джош Барри. Кстати, Барри приходится внуком Джину Барри – актеру, сыгравшему в экранизации «Войны миров» в 1953-м. THR.Ru

Мадонна стала «Женщиной года» по версии Billboard

Известная американская певица Мадонна названа «Женщиной года» за многолетнюю творческую и активную благотворительную деятельность. Об этом решении объявил музыкальный журнал Billboard. «Мадонна – одна из мизерного числа выдающихся исполнителей, влияние и карьера которых выходят за рамки музыки», – отметила в связи с этим президент совместной медийной группы Billboard и журнала The Hollywood Reporter Джэнис Мин. «Ее креативное видение, неустанное стремление к инновациям и преданность филантропии служат источником вдохновения для миллионов жителей мира», – добавила Мин. Billboard высоко оценил последний тур Мадонны под названием Rebel Heart («Мятежное сердце»). На серию концертов было продано свыше 1 млн билетов на сумму $170 млн. Общая сумма сборов во время всех сольных туров певицы достигла $1,31 млрд. По этому показателю поп-звезда занимает первое место в мире по версии журнала. Кроме того, ее альбомы восемь раз возглавляли хит-парад Billboard-200, а песни 12 раз занимали первую строку в хит-параде Billboard-100. Мадонна через благотворительную организацию финансирует строительство и оборудование педиатрической больницы и отделения интенсивной терапии в Малави. Их открытие запланировано на 2017 г. ТАСС