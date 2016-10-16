Вагоны прибудут из Москвы

Петербургский завод «Трансмашхолдинга» за 2,1 млрд руб. отремонтирует вагоны для Московского метрополитена. Он попросил за работу на 6000 руб. меньше, чем родственная компания

ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (ОЭВРЗ, входит в «Трансмашхолдинг») выиграло конкурс на капитальный ремонт 131 вагона серии 81-717/714 ГУП «Московский метрополитен», следует из документов на сайте госзакупок. Цена контракта – 2,1 млрд руб. Помимо ОЭВРЗ в конкурсе участвовало ОАО «Демиховский машиностроительный завод» из Московской области (ДМЗ), также входящее в «Трансмашхолдинг». Конкурсная комиссия присудила обоим участникам одинаковое количество баллов за квалификацию, ОЭВРЗ выиграл благодаря более низкой цене: завод предложил выполнить работы на 6000 руб. дешевле, чем конкурент. «Трансмашхолдинг» принял решение участвовать сразу двумя структурами, говорит представитель холдинга. По его словам, вагоны будут отправлены на ремонт в Петербург. Руководство обоих предприятий тщательно просчитывало те параметры, по которым придется работать, уточнил он.

По условиям контракта ОЭВРЗ до июня 2017 г. должен заменить в вагонах привод контроллера машиниста, карданные муфты, шкворневые балки, интерьер вагонов и проч. При капитальном ремонте фактически остается оболочка вагона, а большинство комплектующих меняется или ремонтируется, говорит начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский. Всем вагонам не менее 19 лет, следует из конкурсной документации.

Старая модель У ОЭВРЗ большой опыт в ремонте вагонов, транспортные издержки не сильно увеличат цену контракта, говорит менеджер «Вагонмаша» (производитель вагонов). По его словам, «Вагонмаш» не участвовал в конкурсе, потому что никогда не работал с вагонами этой модели.

ОЭВРЗ в 2014 и 2015 гг. уже ремонтировал вагоны для Московского метрополитена, цена контрактов составила 1 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, а также в 2015 г. он получил контракт на ремонт колесных пар за 163 млн руб., по данным IST-Budget. Петербургское предприятие – основной подрядчик по ремонту вагонов для Московского метрополитена, в крупных конкурсах на контракты жизненного цикла, обслуживание вагонов метро побеждало ОАО «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг»), уточняет Ян Хельм, аналитик IST-Budget. В конце сентября ОЭВРЗ запустил новый производственный комплекс мощностью около 200 вагонов метро в год. Завод выполняет два контракта для Петербургского метрополитена – на поставку 27 шестивагонных и 20 восьмивагонных составов метро. Свободные мощности на заводе есть, контракт на ремонт вагонов обеспечит дополнительную загрузку, сообщил представитель ОЭВРЗ. В ДМЗ не ответили на запрос «Ведомостей».

«Трансмашхолдинг» переносит все компетенции по ремонту вагонов на петербургскую площадку, максимально ее загружая, чтобы снизить издержки, объясняет Кумановский. Доставка вагонов не потребует существенных затрат, так как вагоны идут по железной дороге, добавляет он. По его оценке, рентабельность контрактов на капитальный ремонт составляет порядка 15%.

Факт участия в одном конкурсе ДМЗ и ОЭВРЗ, входящих в «Трансмашхолдинг», не противоречит закону, главной проблемой в подобных случаях является возможность заключения соглашения между взаимосвязанными участниками об устранении конкуренции со стороны прочих участников торгов и отказ одного из них от дальнейшего участия в пользу второго, говорит Екатерина Ильина, старший юрист адвокатского бюро А2. Такие действия могут быть расценены как сговор, что приведет к аннулированию результатов торгов, а сами участники будут внесены в реестр недобросовестных, но факт наличия такого сговора необходимо доказать, уточняет она.

Если бы заявку подал один участник, то конкурс был бы признан несостоявшимся, говорит управляющий партнер «Качкин и партнеры» Денис Качкин. По его словам, конкурс может привлечь внимание ФАС, если в ведомство будет направлена жалоба. Закупка проводилась по 223-ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц). С января 2017 г. ГУПы обязаны проводить закупки по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), у которого более строгие нормы, напомнил Качкин. В рамках этого закона закупка скорее всего проходила бы в форме аукциона, что позволило бы привлечь значительно большее количество участников, уточняет юрист.