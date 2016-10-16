Проверка в «Пулково»

Работа аэропорта «Пулково» в пятницу была ограничена из-за анонимного звонка о минировании пассажирского терминала, поступившего около 16.00. Было проведено обследование аэровокзального комплекса, привокзальной площади, гостиницы и паркинга, сообщил представитель транспортной полиции. Проверка продолжалась менее двух часов. Представитель ВВСС (оператор аэропорта «Пулково») заявил, что из-за происшествия было задержано более 10 рейсов, прилетевшие пассажиры оставались в самолетах до завершения проверки, после ее окончания аэропорт работает в штатном режиме. Ведомости

Продано 3 млн кв. м

С января по сентябрь 2016 г. в Петербурге и пригородной зоне было продано 3 млн кв. м строящегося жилья, подсчитали аналитики КЦ «Петербургская недвижимость» (ПН). Заключено 68 490 сделок. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ПН, в III квартале было продано около 1 млн кв. м строящегося жилья, что сопоставимо с результатом III квартала 2015 г. и на 8,3% превышает показатели II квартала 2016 г. Ведомости

Минус три квартала

Смольный рассмотрит вопрос об исключении трех территорий Московского района из программы развития застроенных территорий Петербурга, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. На них инвестор планировал возвести 1,2 млн кв. м жилья, снести 126 домов и передать администрации квартиры общей площадью 216 000 кв. м. В кварталах отсутствуют стартовые пятна, чтобы начать расселение, объяснил представитель «СПб реновации». Так как в районе нет аварийных домов, подлежащих сносу, Албин предложил провести дополнительный анализ жилого фонда на всех пятнах застройки с установлением обязательств по возможному расселению аварийных зданий с перспективой на 20 лет, сообщила пресс-служба. Ведомости