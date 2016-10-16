Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: «Россия» улетает от «Аэрофлота»

«Россия» улетает от «Аэрофлота»

Если «Аэрофлот» продаст контрольный пакет «России», это положительно отразится на конкурентной среде, сделает билеты доступнее, считает Минтранс

Продажа контрольного пакета авиакомпании «Россия» может способствовать развитию конкуренции, создать условия для развития региональных аэропортов и хаба в аэропорту «Пулково», говорится в письме министра транспорта Максима Соколова вице-премьеру Аркадию Дворковичу («Ведомости» ознакомились с документом). Дворкович давал Минтрансу поручение до 10 октября оценить целесообразность продажи «России». Представитель Минтранса от комментариев отказался. Представитель «Аэрофлота» тоже.

В этом году «Аэрофлот» завершил присоединение к «России» других «дочек» – «Оренбургских авиалиний» и «Донавиа». Получившаяся авиакомпания стала третьей по пассажиропотоку (5,8 млн пассажиров за восемь месяцев) после самого «Аэрофлота» и «Сибири». В парке трех авиакомпаний на конец 2015 г. было 59 самолетов. Долгосрочная программа развития «Аэрофлота» рассматривает «Россию» как региональную авиакомпанию на рынке Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа, но в целях группы до 2025 г. приоритетом названо развитие на рынке Москвы, указывает министр. «Россия» все больше концентрирует перевозки через «Внуково» и продолжает сокращать маршрутные сети из «Пулково» и аэропорта Ростова-на-Дону, что беспокоит их владельцев и региональные власти. Логика продажи «России» в том, чтобы новый инвестор развивал перевозки через «Пулково», говорит федеральный чиновник. Появление неинтегрированного игрока повысит доступность полетов, считает ФАС, приводит позицию службы Соколов.

«Россия»

Авиакомпания
Акционеры: «Аэрофлот» (75% минус 1 акция), правительство Санкт-Петербурга (25% плюс 1 акция).
Выручка (данные «Аэрофлота», 2015 г.) – 38,8 млрд руб.
Чистый убыток – 3,3 млрд руб.

Объединяя трех «дочек», «Аэрофлот» планировал создать вторую в России авиакомпанию. Но пока «Россия» терпит убытки. «Финансовое состояние «России» не позволяет сделать вывод об эффективном управлении <...> и ставит вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения в группе «Аэрофлот», – цитирует Соколов позицию Минэкономразвития. Операционная деятельность «России» невозможна без дополнительного финансирования, а для выхода в плюс нужны масштабные инвестиции и структурные преобразования, приводит представитель Минэкономразвития данные «Аэрофлота».

«Аэрофлот» считает, что вопрос продажи «России» надо ставить не ранее 2019 г., после выхода на запланированные масштабы деятельности (какие – не уточняется). Вопрос, скорее всего, будет вынесен на комиссию по транспорту, которую возглавляет Дворкович, говорят два федеральных чиновника.

Но вот кто может купить контрольный пакет в «России» и за сколько – не ясно. «Профильных инвесторов «Россия» не привлечет, но ее мог бы купить бизнес, имеющий другие интересы в Санкт-Петербурге и готовый развивать ее в партнерстве с правительством города», – рассуждает гендиректор Infomost Борис Рыбак. Представитель администрации Санкт-Петербурга на вопросы не ответил.

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