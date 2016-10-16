«Россия» улетает от «Аэрофлота»

Продажа контрольного пакета авиакомпании «Россия» может способствовать развитию конкуренции, создать условия для развития региональных аэропортов и хаба в аэропорту «Пулково», говорится в письме министра транспорта Максима Соколова вице-премьеру Аркадию Дворковичу («Ведомости» ознакомились с документом). Дворкович давал Минтрансу поручение до 10 октября оценить целесообразность продажи «России». Представитель Минтранса от комментариев отказался. Представитель «Аэрофлота» тоже.

В этом году «Аэрофлот» завершил присоединение к «России» других «дочек» – «Оренбургских авиалиний» и «Донавиа». Получившаяся авиакомпания стала третьей по пассажиропотоку (5,8 млн пассажиров за восемь месяцев) после самого «Аэрофлота» и «Сибири». В парке трех авиакомпаний на конец 2015 г. было 59 самолетов. Долгосрочная программа развития «Аэрофлота» рассматривает «Россию» как региональную авиакомпанию на рынке Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа, но в целях группы до 2025 г. приоритетом названо развитие на рынке Москвы, указывает министр. «Россия» все больше концентрирует перевозки через «Внуково» и продолжает сокращать маршрутные сети из «Пулково» и аэропорта Ростова-на-Дону, что беспокоит их владельцев и региональные власти. Логика продажи «России» в том, чтобы новый инвестор развивал перевозки через «Пулково», говорит федеральный чиновник. Появление неинтегрированного игрока повысит доступность полетов, считает ФАС, приводит позицию службы Соколов.

«Россия» Авиакомпания Акционеры: «Аэрофлот» (75% минус 1 акция), правительство Санкт-Петербурга (25% плюс 1 акция). Выручка (данные «Аэрофлота», 2015 г.) – 38,8 млрд руб. Чистый убыток – 3,3 млрд руб.

Объединяя трех «дочек», «Аэрофлот» планировал создать вторую в России авиакомпанию. Но пока «Россия» терпит убытки. «Финансовое состояние «России» не позволяет сделать вывод об эффективном управлении <...> и ставит вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения в группе «Аэрофлот», – цитирует Соколов позицию Минэкономразвития. Операционная деятельность «России» невозможна без дополнительного финансирования, а для выхода в плюс нужны масштабные инвестиции и структурные преобразования, приводит представитель Минэкономразвития данные «Аэрофлота».

«Аэрофлот» считает, что вопрос продажи «России» надо ставить не ранее 2019 г., после выхода на запланированные масштабы деятельности (какие – не уточняется). Вопрос, скорее всего, будет вынесен на комиссию по транспорту, которую возглавляет Дворкович, говорят два федеральных чиновника.

Но вот кто может купить контрольный пакет в «России» и за сколько – не ясно. «Профильных инвесторов «Россия» не привлечет, но ее мог бы купить бизнес, имеющий другие интересы в Санкт-Петербурге и готовый развивать ее в партнерстве с правительством города», – рассуждает гендиректор Infomost Борис Рыбак. Представитель администрации Санкт-Петербурга на вопросы не ответил.